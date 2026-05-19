選情樂觀？蔣萬安勤跑外縣市助選「試水溫」 沈伯洋一句話冷回

民進黨上周提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安，不過蔣近日動作頻頻，接連離開台北市與藍營參選人同台，今更要到宜蘭為立委吳宗憲輔選，除被視為為自身輔選量能試水溫外，更被解讀選情樂觀。對此沈今受訪表示，他會持續在台北市傾聽民意，至於蔣要去哪那是他個人選擇。

蔣萬安這兩天勤跑外縣市，上周六到新北與國民黨參選人李四川同場，昨也南下到雲林縣與縣長張麗善、縣長參選人張嘉郡同框視察營養午餐品質，今天更有選舉行程，要到宜蘭縣幫國民黨參選人吳宗憲輔選，外界也認為蔣此舉是在為他的輔選試水溫。

被問到蔣萬安舉動，今天到第一魚果市場掃街的沈伯洋表示，蔣萬安要到哪裡去助選那都是他個人選擇，對他來說就是努力在台北市努力的深耕、傾聽民意。