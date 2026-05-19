提名後首合體！沈伯洋、蘇巧慧喊競爭 再批雙北非「共治」要「共好」

民進黨上周提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，雙北市長參選人正式底定， 沈今天與新北市長參選人蘇巧慧也到萬華區第一魚果市場掃街拜票，談到近日藍營拋出「雙北共治」，兩人強調，雙北應是競爭合作並行，各自推出不同政見，讓1+1能大於2，「共治」是由下而上的想法，唯有不同政見特色，雙北才能共好。

沈伯洋、蘇巧慧今早到第一魚果市場掃街，也是兩人提名後首度同台，蘇表示，兩人從美國時期認識，住在同一棟宿舍、同一層樓，感情非常好，兩人後來一起擔任立委，如今又扛下雙北選舉擔子，一起努力。而今天雙北不少議員參選人皆到場陪同掃街，與攤商、民眾互動，場面也相當熱絡。

實際觀察，首度公開掃市場沈伯洋掃街拜票時略顯生澀，加上過去選舉經驗不多，與攤商寒暄話較少、嚴肅，而去年11月就獲得提名蘇巧慧則是展現熱情與攤商互動熱絡、閒話家常，蘇也不時回頭關心沈的狀況，並將其拉上一同互動、拍照，展現團結氣勢。

而近日雙北共治話題也引發討論，國民黨台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川喊出要雙北共治，蘇巧慧卻嗆「新北市不是別人的細漢。」，蘇今受訪強調，雙北可以有同樣消防、衛生法規，但如同餐廳應該是既競爭又合作，「不同的主廚想出不同的菜單，這樣才會更有特色。」從年初開始陸續報告福利、家庭照顧、觀光，希望她提出政策一定是最好，讓新北市從台北的衛星變成她的「繁星計畫」。

沈伯洋也說，他與蘇巧會已認識超過20年，兩個城市合作應該要是「1+1大於2」不是「1+1=1」，雙北共治是由下而上的想法，對他來說兩個城市互相合作才是最重要，如同他所提的「生態系」政見，每一個森林區域都有不同的大樹，根和養分雖相連，但都長不一樣都有自己特色，這樣才會雙北共好。

民進黨上周提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，雙北市長參選人正式底定， 沈今天與新北市長參選人蘇巧慧也到萬華區第一魚果市場掃街拜票。記者洪子凱／攝影