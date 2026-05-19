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竹北市長 傳民眾黨徵召邱臣遠參選

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹報導
新竹地方盛傳民眾黨中央本周將徵召新竹市副市長邱臣遠（左）參選竹北市長。圖／民眾黨提供
新竹地方盛傳民眾黨中央本周將徵召新竹市副市長邱臣遠（左）參選竹北市長。圖／民眾黨提供

新竹縣竹北市長選戰受各界注目，民進黨現任市長鄭朝方專注市政，參選動向尚不明朗；國民黨已有四名民代有意參選，曾任竹縣府消保官的靳邦忠也被視為藍營「隱藏版黑馬」，民眾黨則盛傳本周可能徵召新竹市副市長邱臣遠參選，藍白整合已成選情發展關鍵。

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國民黨中央將竹北市長列為「特殊選區」，由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。國民黨部分，已有縣議員邱靖雅、吳旭智填寫參選意願書與切結，檯面上有意爭取的還有縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢。前消保官靳邦忠日前現身國民黨竹北選舉小組會議也引發關注。

有地方人士認為，靳邦忠的專業形象鮮明，若投入選戰，有機會吸引竹北科技族群與中間選民支持。

靳邦忠則未鬆口參選，但表示自己在竹北生活卅年，擔任消保官期間長期協助民眾處理法律、消費及公共事務問題，不分藍綠白服務竹北市民，如有讓竹北變得更好的機會，他都會珍惜。

民眾黨部分，潛在人選包括縣議員林碩彥和新竹市副市長邱臣遠。近日地方盛傳民眾黨中央將徵召邱臣遠參選竹北市長，邱昨未對傳聞有進一步回應，林碩彥因人出國考察中，昨也暫無回應。

據了解，邱臣遠近期在竹北市動作頻頻，不僅地方重要活動偶見其身影，與竹北基層民代及地方要角的互動也日益頻繁。邱昨缺席府會關鍵午宴，更讓「確定參選竹北」的傳言不脛而走。不少議員私下猜測，這或許意味著他近期將宣布角逐下一屆竹北市長選舉。

國民黨新竹縣黨部指出，之後會邀集有意參選竹北市長的人選協調，透過公平機制，推選出國民黨的人選，至於民眾黨也會推選出一人，屆時再透過兩黨協調出的機制，決定最後人選。

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