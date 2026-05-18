蘇巧慧永和合體羅文崇 喊「讓新北再漂亮一次」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚赴永和，與民進黨市議員參選人羅文崇一起舉辦「慧做事 拚未來！基層座談會」。民進黨發言人吳崢也到場助講，蘇巧慧表示，永和未來應加速都更，並擴大公辦都更機制，但不能只是一棟棟拆除重建，她也強調，新北不該只是「仰望台北市的衛星城市」，而是29區都應發展各自特色，「讓新北再漂亮一次」。
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羅文崇曾任新北市第2、3屆議員及民進黨新北市議會黨團幹事長，現任行政院政務顧問，長期深耕永和基層，歷任永和國中、秀朗國小家長會長及地方公益、義消顧問等職務，2022年議員連任失利後仍持續經營地方服務，如今再度投入永和區議員選戰。
吳崢表示，去年罷免行動期間，許多公民團體長時間在永和四號公園駐守，不論晴雨都持續推動連署與宣講。他指出，2024年民進黨推派莊銘淵參選永和立委時，得票約5萬票，但去年罷免投票時，即使整體投票率較總統大選低，支持罷免票數仍成長至約5萬1000票，「表示這個理念是會擴散、會感動人心的。」
吳崢說，永和過去長期被視為深藍選區，但民進黨仍有持續突破空間，若此次市議員選舉能讓羅文崇與許昭興順利當選，「整個永和的結構就被翻轉了」，也有機會進一步改變新北市議會版圖。他並表示，蘇巧慧近期提出敬老卡點數、6歲以下兒童門診免掛號費、長輩假牙補助及青年創業園區等政策，展現對新北市政的完整規畫與準備。
羅文崇則表示，這場座談會希望把基層力量重新連結起來，也讓支持者聽見蘇巧慧對新北市政的想法。他指出，蘇巧慧近年民調趨勢持續往上，從過去落後對手兩位數，到近期已呈現領先，「這一次是我們距離新北市長最近的一次」。
談及2022年議員連任失利，羅文崇表示，當時確實感到失望與沮喪，但他認為「落選不算失敗，真正的失敗是明知道有些事情想做，卻選擇放棄」，因此仍維持服務處運作，持續地方服務。
他也回顧過去推動永和交通改善，包括與台北市議員王閔生合作，多次辦理雙北會勘，改善永和往返台北的橋梁與慢車道動線；並爭取拆除部分地下道、改善車禍熱點，以及推動「弟妹隨兄姊同校」制度，減輕家長負擔。
對於未來政見，羅文崇表示，希望推動路口安全改善，包括斑馬線退縮約5公尺，降低車輛轉彎時A柱死角造成的行人風險，並持續檢討僵化制度，「很多事情只要願意做，就有改變的可能。」
蘇巧慧表示，民進黨此次在新北提名36位議員參選人，每位候選人都會回到自己選區舉辦座談會，向地方說明未來市政願景與方向。她形容羅文崇「說話永遠很溫和」，但總能從細節中同理民眾感受，「只要聽到你有困難、有問題，他一定耐心聽完，再幫你分析、找出癥結點。」
蘇巧慧指出，永和不只是「永和豆漿」，更是台灣早期教育與文化發展的重要城市，包含復興商工、楊三郎美術館等，都代表永和深厚的人文底蘊。她表示，永和人口密度高、巷弄狹小、老舊建物多，未來應加速都更，並擴大公辦都更機制，但不能只是一棟棟拆除重建，「永和的記憶與文化不能消失。」
她也強調，自己擔任立委10年來，已在新北扎根超過3000天，「我是20年來第一個真正從新北長出來的市長候選人。」未來希望透過「溫暖、創新、會做事」的方式，讓新北29區都能發展各自特色，「讓新北再漂亮一次」。
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