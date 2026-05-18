蘇巧慧永和合體羅文崇 喊「讓新北再漂亮一次」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚赴永和，與民進黨市議員參選人羅文崇一起舉辦「慧做事 拚未來！基層座談會」。民進黨發言人吳崢也到場助講，蘇巧慧表示，永和未來應加速都更，並擴大公辦都更機制，但不能只是一棟棟拆除重建，她也強調，新北不該只是「仰望台北市的衛星城市」，而是29區都應發展各自特色，「讓新北再漂亮一次」。

羅文崇曾任新北市第2、3屆議員及民進黨新北市議會黨團幹事長，現任行政院政務顧問，長期深耕永和基層，歷任永和國中、秀朗國小家長會長及地方公益、義消顧問等職務，2022年議員連任失利後仍持續經營地方服務，如今再度投入永和區議員選戰。

吳崢表示，去年罷免行動期間，許多公民團體長時間在永和四號公園駐守，不論晴雨都持續推動連署與宣講。他指出，2024年民進黨推派莊銘淵參選永和立委時，得票約5萬票，但去年罷免投票時，即使整體投票率較總統大選低，支持罷免票數仍成長至約5萬1000票，「表示這個理念是會擴散、會感動人心的。」

吳崢說，永和過去長期被視為深藍選區，但民進黨仍有持續突破空間，若此次市議員選舉能讓羅文崇與許昭興順利當選，「整個永和的結構就被翻轉了」，也有機會進一步改變新北市議會版圖。他並表示，蘇巧慧近期提出敬老卡點數、6歲以下兒童門診免掛號費、長輩假牙補助及青年創業園區等政策，展現對新北市政的完整規畫與準備。

羅文崇則表示，這場座談會希望把基層力量重新連結起來，也讓支持者聽見蘇巧慧對新北市政的想法。他指出，蘇巧慧近年民調趨勢持續往上，從過去落後對手兩位數，到近期已呈現領先，「這一次是我們距離新北市長最近的一次」。

談及2022年議員連任失利，羅文崇表示，當時確實感到失望與沮喪，但他認為「落選不算失敗，真正的失敗是明知道有些事情想做，卻選擇放棄」，因此仍維持服務處運作，持續地方服務。

他也回顧過去推動永和交通改善，包括與台北市議員王閔生合作，多次辦理雙北會勘，改善永和往返台北的橋梁與慢車道動線；並爭取拆除部分地下道、改善車禍熱點，以及推動「弟妹隨兄姊同校」制度，減輕家長負擔。

對於未來政見，羅文崇表示，希望推動路口安全改善，包括斑馬線退縮約5公尺，降低車輛轉彎時A柱死角造成的行人風險，並持續檢討僵化制度，「很多事情只要願意做，就有改變的可能。」

蘇巧慧表示，民進黨此次在新北提名36位議員參選人，每位候選人都會回到自己選區舉辦座談會，向地方說明未來市政願景與方向。她形容羅文崇「說話永遠很溫和」，但總能從細節中同理民眾感受，「只要聽到你有困難、有問題，他一定耐心聽完，再幫你分析、找出癥結點。」

蘇巧慧指出，永和不只是「永和豆漿」，更是台灣早期教育與文化發展的重要城市，包含復興商工、楊三郎美術館等，都代表永和深厚的人文底蘊。她表示，永和人口密度高、巷弄狹小、老舊建物多，未來應加速都更，並擴大公辦都更機制，但不能只是一棟棟拆除重建，「永和的記憶與文化不能消失。」

她也強調，自己擔任立委10年來，已在新北扎根超過3000天，「我是20年來第一個真正從新北長出來的市長候選人。」未來希望透過「溫暖、創新、會做事」的方式，讓新北29區都能發展各自特色，「讓新北再漂亮一次」。

民進黨發言人吳崢出席「慧做事 拚未來！基層座談會」，替新北市長參選人蘇巧慧及永和區議員參選人羅文崇站台助講。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）晚間赴永和出席座談會，說明未來新北市政願景。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚間出席永和座談會，與到場民眾握手、揮手致意。記者張策／攝影

永和區議員參選人羅文崇舉辦基層座談會，分享地方服務與交通改善經驗。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與永和區議員參選人羅文崇舉辦基層座談會，現場湧入大批支持者參與。記者張策／攝影

現場來賓與民主合影留念。記者張策／攝影