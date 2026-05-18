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民進黨官網未撤台獨黨綱 沈伯洋稱被覆蓋...殷瑋酸「人間魔術師」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，沈伯洋稱民進黨的台獨黨綱，已經被台灣前途決議文覆蓋？「天啊，這放在網站上的東西，沈伯洋說不見了。」引用自殷瑋臉書
北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，沈伯洋稱民進黨的台獨黨綱，已經被台灣前途決議文覆蓋？「天啊，這放在網站上的東西，沈伯洋說不見了。」引用自殷瑋臉書

美國總統川普稱不希望有人走向台獨，引爆北市長蔣萬安民進黨參選人沈伯洋的隔空開火。蔣萬安今再喊同情沈伯洋，酸民進黨台獨就像月亮，初一、十五不一樣。沈伯洋回批蔣不知道同情什麼？北市研考會主委殷瑋也在臉書酸，沈伯洋簡直是「人間魔術師」、「讓台獨黨綱憑空消失的男人。」

2026九合一選舉

北市研考會主委殷瑋今天在臉書表示，沈伯洋稱民進黨的台獨黨綱，已經被台灣前途決議文覆蓋？「天啊，這放在網站上的東西，沈伯洋說不見了。」

另外，針對沈伯洋今被問及此事後續時，沈伯洋則稱台獨黨綱之後因有台灣前途決議文，所以已經被覆蓋過去，殷瑋則反擊，如果照沈伯洋的說法，後面出現的文件可以覆蓋前面文件的邏輯，那台灣前途決議文出現之後，2007年之後出現有正常國家決議文，還要求正名制憲，那後面的正常國家決議文，應該也會覆蓋台灣前途決議文。

殷瑋說，所以沈伯洋其實是在打自己的臉，因後面的正常國家決議文也會覆蓋前面沈伯洋堅持的台獨前途決議文。

殷瑋大酸沈伯洋簡直人間魔術師，讓台獨黨綱憑空消失的男人。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 台獨 殷瑋 民進黨

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