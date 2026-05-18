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獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

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獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。圖／民眾提供
新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。圖／民眾提供

新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。地方更盛傳其已確定參選竹北市長以及黨中央本周就會徵召邱臣遠的傳聞。對此邱臣遠本人暫無回應。

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今天的議政交流午宴原本旨在促進府會和諧、就市政方針進行非正式溝通。市長親自率領一級局處首長出席，向議員表達對市政預算與建設支持的感謝。不過副市長邱臣遠並未出席，成為全場與會人員核心話題。

據了解，邱臣遠近期在竹北市動作頻頻，不僅地方重要活動偶見其身影，與竹北基層民代及地方要角的互動也日益頻繁。今天缺席府會關鍵午宴，更讓「確定參選竹北」的傳言不脛而走。不少議員私下猜測，這或許意味著他近期將宣布角逐下一屆竹北市長選舉。

地方人士指出，新竹縣市本為共同生活圈，竹北市近年因竹科效應人口激增、經濟力強勁，向來是兵家必爭之地。邱臣遠若真選擇「跨縣市」挑戰竹北市長，勢必將牽動整個大新竹地區的政治版圖與派系消長，後續動向已引發各界高度關注。

國民黨中央將竹北市長列為「特殊選區」，由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。國民黨部分，目前已有邱靖雅、吳旭智填寫參選意願書與切結，檯面上還有意願爭取的包括縣議員林禹佑、竹北市民代表會主席林啟賢。

國民黨部說明，後續會再把有意人選找來協調，透過公平機制，推選出國民黨的人選，至於民眾黨也會推選出1位，屆時再透過兩黨協調出的機制，決定最後人選；民眾黨部分，目前表態和潛在人選包括縣議員林碩彥和新竹市副市長邱臣遠，地方更盛傳民眾黨中央本周就會徵召邱臣遠參選竹北市長。

新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。地方更盛傳其已確定參選竹北市長以及黨中央本周就會徵召邱臣遠的傳聞。對此邱臣遠本人暫無回應。圖／民眾黨提供
新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。地方更盛傳其已確定參選竹北市長以及黨中央本周就會徵召邱臣遠的傳聞。對此邱臣遠本人暫無回應。圖／民眾黨提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北

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