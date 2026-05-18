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走訪三峽茶園力挺青農 李四川推科技轉型擦亮新北茶品牌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與第七屆百大青農暨新北市績優農民李昌峻對談。記者黃子騰／翻攝
李四川與第七屆百大青農暨新北市績優農民李昌峻對談。記者黃子騰／翻攝

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至三峽谷芳茶園，與第七屆百大青農暨新北市績優農民李昌峻對談，李四川強調，當選後將以42年的行政經驗讓市府做青農最堅實的後盾，導入科技轉型走精緻化路線，用實際行動擦亮新北茶產業的品牌。

2026九合一選舉

李四川今天在新北市議員呂家愷陪同下走訪茶園，捲起袖子戴上斗笠、體驗採茶作業，並聽取青農洪佳玉分享小綠葉蟬叮咬讓茶葉更甘甜的秘訣，還與青農一起手作茶點。

李四川笑稱，「小時候捕魚，現在老了換學採茶！」李四川指出，現代人常常買手搖飲，但也應該要讓大家知道「茶是怎麼來的」，對於李昌峻的孩子們投入青農行列，以傳承茶文化與產業為目標，李四川也表達高度敬佩與欣慰。

李昌峻表示，台灣農業面臨嚴重的勞動力短缺，及極端氣候導致茶葉生產嚴重缺水等考驗，未來產業勢必要朝向自動化、機器人化轉型，將勞力密集工作用科技取代。李四川回應，新北多丘陵地形、生產成本較高，必須導入科技轉型、走精緻化路線並結合觀光與教育，推動異業結盟，才能在缺工潮中開創永續發展（SDGs）的新出路。

李四川也關切如何落實台灣現行的生產溯源 QR Code，確保台灣茶的純正血統。李四川表示，歐洲的朋友只要拿到台灣的茶葉當禮物，都會高興得不得了，可見台灣茶早已獲得國際高度認可。未來將全力做青農最堅實的後盾，用實際行動擦亮新北在地茶產業的品牌。

李四川親自體驗採茶。記者黃子騰／翻攝
李四川親自體驗採茶。記者黃子騰／翻攝

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