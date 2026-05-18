快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨苗栗市長布局拍板 縣黨部建請徵召立委林月琴出戰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立委林月琴母親節前夕，與民進黨苗栗縣長參選人陳品安等人合體，縣黨部今天執行委員會建請中央協調徵召林月琴參選苗栗市長。本報資料照片
立委林月琴母親節前夕，與民進黨苗栗縣長參選人陳品安等人合體，縣黨部今天執行委員會建請中央協調徵召林月琴參選苗栗市長。本報資料照片

民進黨苗栗縣黨部今天執行委員會開會，一致通過建請中央協調徵召苗栗女兒不分區立委林月琴參選苗栗市長，縣黨部強調「凝聚地方強烈期盼」，即戰力挑戰國民黨競選連任市長余文忠。

2026九合一選舉

苗栗市下屆市長選舉，余文忠競選連任，無黨籍7連霸縣議員禹耀東表態參選到底，林月琴呼之欲出，行政院長卓榮泰早先透露，林月琴母親節前夕，也與民進黨苗栗縣長參選人陳品安到市場、社區合體，民進黨縣黨部今天執委會開會，全體執委一致通過，建議中央黨部協調徵召林月琴參選苗栗市長。

縣黨部強調，苗栗市正面臨高齡化、少子化，與地方發展的轉型期，基層強烈渴求溫柔、堅定且具備即戰力的專業力量，林立委不僅在國會表現亮眼，更是國內公認的兒少保護與社會福利領頭羊，正是帶領苗栗市轉型為溫暖福利城市的最優人選。

地方基層對此寄予厚望，熱切期盼林月琴能將30年累積的社福專業與中央政策視野，直接帶回苗栗市，從照顧好每一個家庭開始，為年輕世代與長者建構友善、宜居的全新苗栗市，執委與地方基層已做好全力輔選的準備，將以最熱切的心情，期待中央促成林月琴承擔重任，共同為苗栗市民贏回榮耀與未來。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 林月琴 苗栗市

延伸閱讀

藍彰化鄉鎮市長提名 22日公布時程

備戰地方選戰 國民黨擬7月開全代會造勢：凝聚團結氛圍

高雄第一面鄭麗文合體看板上架 藍營新人李振豪創造話題

柯志恩喊「接棒者未必民進黨」 陳其邁要求2候選人要說明1件事

相關新聞

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

新竹市議會定期會今舉辦議政交流午宴，府會首長與各黨派議員齊聚一堂，卻唯獨不見副市長邱臣遠。地方更盛傳其已確定參選竹北市長以及黨中央本周就會徵召邱臣遠的傳聞。對此邱臣遠本人暫無回應。

跑行程拜票女助理遭肢體性騷擾 黃世杰：踩到我的底線「已報案」

民進黨桃園市長參選人黃世杰上周六參加宴會，逐桌與民眾打招呼時，傳女助理遭人性騷擾。他今發表聲明，強調此事已經踩他底線，指助理已向八德分局報案，盼司法單位公正合理調查與處分。

影／南下雲林被問開始輔選？蔣萬安笑：來看土豆、台灣鯛和鰻魚

台北市長蔣萬安今天南下雲林，在縣長張麗善和立委張嘉郡陪同下，首站參訪虎尾農會虎霸王土豆肉粽製作過程，被問到是否已開始下鄉輔選。蔣笑說，雲林是農業大縣，他是來看土豆、台灣鯛、鰻魚生產過程啦！不過蔣參訪過程除稱讚雲林農產，也力讚張嘉郡，讓人不得不引發輔選的連想。

蔣萬安穩了？最新民調輾壓沈伯洋 學者曝「這打法」恐翻轉選情

「沈伯洋有論述、國際觀，若能將選戰層級拉高到國家領導人，對沈伯洋較有利！」針對2026年台北市長選戰，學者王宏仁受訪時分析，蔣萬安未來有可能爭取總統大位，若在選戰打國安議題，反而有利沈伯洋，但他要更精熟市政；學者曲兆祥受訪時則認為，沈激進台獨的立場，加上蔣萬安一直穩扎穩打，沈的勝算恐不大。

走訪三峽茶園力挺青農 李四川推科技轉型擦亮新北茶品牌

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至三峽谷芳茶園，與第七屆百大青農暨新北市績優農民李昌峻對談，李四川強調，當選後將以42年的行政經驗讓市府做青農最堅實的後盾，導入科技轉型走精緻化路線，用實際行動擦亮新北茶產業的品牌。

民進黨苗栗市長布局拍板 縣黨部建請徵召立委林月琴出戰

民進黨苗栗縣黨部今天執行委員會開會，一致通過建請中央協調徵召苗栗女兒不分區立委林月琴參選苗栗市長，縣黨部強調「凝聚地方強烈期盼」，即戰力挑戰國民黨競選連任市長余文忠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。