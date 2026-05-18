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民進黨苗栗市長布局拍板 縣黨部建請徵召立委林月琴出戰
民進黨苗栗縣黨部今天執行委員會開會，一致通過建請中央協調徵召苗栗女兒不分區立委林月琴參選苗栗市長，縣黨部強調「凝聚地方強烈期盼」，即戰力挑戰國民黨競選連任市長余文忠。
2026九合一選舉
苗栗市下屆市長選舉，余文忠競選連任，無黨籍7連霸縣議員禹耀東表態參選到底，林月琴呼之欲出，行政院長卓榮泰早先透露，林月琴母親節前夕，也與民進黨苗栗縣長參選人陳品安到市場、社區合體，民進黨縣黨部今天執委會開會，全體執委一致通過，建議中央黨部協調徵召林月琴參選苗栗市長。
縣黨部強調，苗栗市正面臨高齡化、少子化，與地方發展的轉型期，基層強烈渴求溫柔、堅定且具備即戰力的專業力量，林立委不僅在國會表現亮眼，更是國內公認的兒少保護與社會福利領頭羊，正是帶領苗栗市轉型為溫暖福利城市的最優人選。
地方基層對此寄予厚望，熱切期盼林月琴能將30年累積的社福專業與中央政策視野，直接帶回苗栗市，從照顧好每一個家庭開始，為年輕世代與長者建構友善、宜居的全新苗栗市，執委與地方基層已做好全力輔選的準備，將以最熱切的心情，期待中央促成林月琴承擔重任，共同為苗栗市民贏回榮耀與未來。
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