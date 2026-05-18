蔣萬安穩了？最新民調輾壓沈伯洋 學者曝「這打法」恐翻轉選情

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「沈伯洋有論述、國際觀，若能將選戰層級拉高到國家領導人，對沈伯洋較有利！」針對2026年台北市長選戰，學者王宏仁受訪時分析，蔣萬安未來有可能爭取總統大位，若在選戰打國安議題，反而有利沈伯洋，但他要更精熟市政；學者曲兆祥受訪時則認為，沈激進台獨的立場，加上蔣萬安一直穩扎穩打，沈的勝算恐不大。

各黨縣市長提名陸續就位，台北市部分，國民黨由現任市長蔣萬安爭取連任，對上民進黨不分區立委沈伯洋。但近日連親綠的「新台灣國策智庫」民調都顯示，蔣萬安獲得52.9%的支持度，遠高於沈伯洋的29.7%，讓綠營支持者擔心此次北市選戰恐早已大勢底定。

公共議題軟處理

對此，文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時表示，沈伯洋要維持綠營基本盤，約35到40%沒有問題，但若要繼續拓展選票有難度，因為他本身的政治定位屬於激進台獨，中間選民不太會買單。針對台北市近來鼠患議題的熱烈討論，曲兆祥認為，漢他病毒疫情未擴大，且民進黨還犯了「南鼠北調」的操作錯誤，讓民眾失去信任感。

「蔣萬安沒有刻意操作對立，而是軟處理相關議題！」曲兆祥分析，若公共議題出現對立性，競爭的態勢就會出現，對挑戰者有利，蔣萬安這次處理鼠患與台中市長盧秀燕之前曾處理非洲豬瘟的方式類似，以解決問題為導向，減少政治操作，因此沒有失太多分、選情目前仍算穩定，反而是刻意政治操作者傷到自己。

選戰層級拉高有利沈

成大政治系教授王宏仁受訪時則說，有3個因素會影響台北市長選舉：首先是市民對蔣萬安的施政評價，若民眾發現蔣萬安施政疏失，或是在選前犯大錯，選情就對蔣萬安不利；再來是選戰層級，雖然是台北市長，但蔣萬安未來也可能挑戰總統大位，若是這樣的高度，沈伯洋的國安、中國議題專長就可發揮。

「民眾黨的支持者也是關鍵！」王宏仁表示，隨著民眾黨前主席柯文哲的政治能量衰退，白營選民部分會流向蔣萬安，但也可能被沈伯洋的年輕、以論述能力與新鮮感吸引。他指出，蔣萬安雖有現任優勢，台北市選民結構也偏藍，但不代表沈伯洋完全沒有機會。

沈要對市政更熟悉

王宏仁分析，沈伯洋是非傳統、兼具知識與論述的政治人物，與民進黨過去推派的派系型、組織型政治人物不同，且有國際經驗，網路聲量也很好，有機會吸引高教育程度與年輕選民。但他也指出，市民也會關注台北市的交通、都更、財政、老人福利與教育能否與蔣萬安有區別，這是沈要加強的部分。

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