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李四川提樹林鶯歌鐵路地下化 建社子大橋串聯雙北AI廊帶

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川在得川家康陶板上印上手印。記者黃子騰／攝影
李四川在得川家康陶板上印上手印。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天至鶯歌區出席地方產業座談會，針對地方提出的訴求，李四川表示樹林、鶯歌鐵路一定要地下化從板橋一路延伸，並強調雙北一定要共榮，從南港軟體園區、內湖科技園區、北士科一路延伸至新北，串連AI廊帶。

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李四川今天上午11時許在新北市議員呂家愷、黃永昌、洪佳君陪同下，至鶯歌區知名的新旺集瓷，與地方產業業者進行請益座談會。李四川聆聽在地業者多項訴求之後表示，他一直認為樹林到鶯歌真的要讓鐵路地下化，如果沒有鐵路地下化，樹林及鶯歌都被鐵路隔了一半。這一部分一定要跟中央反應，將鐵路地下化從板橋延伸過來，一直通到桃園，這部分一定會去推動。

除了鐵路地下化外，李四川說過去在台北市副市長任內引進輝達後，把北士科街道設施做一道橋，這道橋已經全部設計完成，年底如果當上新北市長，一定會做社子島到蘆洲的社子大橋。接著再延伸一道橋到五股，把輕軌及道路接到五股，那就可以從北士科延伸一直到五股接台64、台65，這樣從台北市的南港軟體園區進到內科園區，再進到北士科，北士科再進到五股一路連接到板橋、土城、新店，整個AI廊帶就會串聯。

針對觀光發展方面，李四川表示過去在台北縣政府服務時曾推動板橋希爾頓、凱撒飯店及淡水福容等星級飯店進駐，希望讓旅客能留在新北住宿與消費。

李四川聆聽鶯歌地方產業意見。記者黃子騰／攝影
李四川聆聽鶯歌地方產業意見。記者黃子騰／攝影

李四川在馬克杯上簽名。記者黃子騰／攝影
李四川在馬克杯上簽名。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 鶯歌

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