跑行程拜票女助理遭肢體性騷擾 黃世杰：踩到我的底線「已報案」

民進黨桃園市長參選人黃世杰上周六參加宴會，逐桌與民眾打招呼時，傳女助理遭人性騷擾。他今發表聲明，強調此事已經踩他底線，指助理已向八德分局報案，盼司法單位公正合理調查與處分。

黃世杰指出，上周六晚間他參加一場地方行程，有地方人士在眾目睽睽之下，仗著氣氛熱鬧，不斷朝他的女性隨行助理進逼，即使助理已面露驚恐、一路後退，現場也有議員助理試圖解圍，對方仍持續出手，對她肢體性騷擾。當時他正逐桌向民眾問候，沒有察覺，直到離開現場，才知道助理受了委屈，心裡感到遺憾且沉痛。

「這件事徹底踩到我長期堅守的價值底線。」黃世杰表示，無論在職場或任何公共場合，這樣的事情都不應該發生，且對於政治工作者來說，職場範圍幾乎包含城市大大小小的角落。

黃世杰說，地方政治環境中存在著不少權力與關係的不對等，也有一些要求基層同仁「顧全大局」的聲音。但是，如果一個政治人物為了所謂「大局」，連自己團隊同仁都無法保護，又要如何守護市府公務同仁的權益，乃至於桃園235萬市民朋友？

該名女助理今在桃園市議員許家睿、黃瓊慧與團隊陪同下，赴八德分局報案，期盼交由司法單位進行公正、合理的調查與處置。

黃也說，選擇站出來報案，不僅是為了保護受害者，讓加害人警惕，更是為了給所有第一線政治從業人員，更安全、更有尊嚴的工作環境。「改變政治文化，從拒絕沉默開始」，盼望各界一同正視問題，一起攜手努力扭轉這樣的風氣，讓桃園成為一座真正友善、健康且進步的城市。