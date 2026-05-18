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高雄第一面鄭麗文合體看板上架 藍營新人李振豪創造話題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨大旗美選區議員參選人李振豪今年31歲，近日率先張掛他與黨主席鄭麗文及立委柯志恩的同框照片，引起地方關注。圖／讀者提供
國民黨大旗美選區議員參選人李振豪今年31歲，近日率先張掛他與黨主席鄭麗文及立委柯志恩的同框照片，引起地方關注。圖／讀者提供

2026高雄市議員選戰逼近，第一選區藍綠選將已就定位，國民黨參選人李振豪近日在旗美九區陸續張掛形象看板，其中兩面是與他黨主席鄭麗文及市長參選人柯志恩合體照片，引發討論。李振豪說，自己很榮幸能成為高雄第一面合體看板的小雞，不僅打破重北輕南的刻板印象，更代表國民黨對大旗美鄉親的重視，會帶著這份殷切期許，努力爭取鄉親支持。

2026九合一選舉

高雄市第一選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區）應選三席議員，現任議員林義迪及林富寶爭取連任，另有民進黨新人林慧欣、國民黨新人李振豪，以及無黨籍前美濃區長鍾炳光有意參選。

李振豪今年31歲，父親李鴻鈞曾擔任高雄市議員，他也是高雄市第一個張掛與鄭麗文合體看板的議員參選人。

「對我來說這不只是一面看板，更是一分重大的責任與決心！」李振豪說，身為選戰中最年輕的候選人，從參選到現在，內心承受著許多壓力與前所未有的挑戰，他要特別感謝大旗美鄉親給予無數的溫暖鼓勵，如今再加上鄭主席母雞帶小雞的全力相挺，讓他更加堅定要為家鄉奮鬥到底的信念。

李振豪強調，大旗美是他從小長大的地方，不該只是會讓年輕人離開的地方，而是能讓大家看見希望、願意回來發展的好所在；這塊與黨主席、市長參選人合體看板是他改變的起點，未來將帶著這份期許，繼續一步一腳印走遍大街小巷，努力傾聽基層最真實的聲音。

林義迪 鄭麗文 藍營 2026九合一選舉 高雄市選舉

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