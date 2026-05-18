新北市登全球幸福城市榜台灣第一 李四川：一定接侯友宜光榮的一棒

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至鶯歌區與在地產業座談，關於新北市在全球幸福城市指數中位列44名贏過台北市的46名。李四川說新北市在台灣是第一名，讓世界看見了新北，「一定會堅定地接下侯市長光榮的這一棒，繼續為新北來打拼。」

李四川今天上午11時許在新北市議員呂家愷、黃永昌、洪佳君陪同下，至鶯歌區知名的新旺集瓷，與地方產業業者進行請益座談會。關於最新發布的「全球幸福城市指數」，新北市是第44名，台北市是第46名雙雙進入前50強，且雙北市是台灣排名最高的。

李四川回應表示，這8年來在市長侯友宜領導下，全球幸福城市指數新北市是44名、台北市是46名，新北市在台灣是排第1名，讓世界看見了新北：「一定會堅定地接下侯市長光榮的這一棒，繼續為新北來打拼。」

李四川說，雙北其實都是共治，所以發展整個大台北，都必須要雙北共同來努力，也恭賀兩位市長，真的讓全世界看到新北、看到台北。