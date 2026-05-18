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影／南下雲林被問開始輔選？蔣萬安笑：來看土豆、台灣鯛和鰻魚

聯合報／ 記者黃仲裕蔡維斌／雲林即時報導
蔣萬安為台北食安把關，參訪雲農產的生產過程，感謝農民辛勞，也肯定雲林農漁產的品質。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安為台北食安把關，參訪雲農產的生產過程，感謝農民辛勞，也肯定雲林農漁產的品質。記者蔡維斌／攝影

台北市長蔣萬安今天南下雲林，在縣長張麗善和立委張嘉郡陪同下，首站參訪虎尾農會虎霸王土豆肉粽製作過程，被問到是否已開始下鄉輔選。蔣笑說，雲林是農業大縣，他是來看土豆、台灣鯛、鰻魚生產過程啦！不過蔣參訪過程除稱讚雲林農產，也力讚張嘉郡，讓人不得不引發輔選的連想。

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蔣萬安今天率領市府教育局長湯志民、研考會主委殷瑋、台北農產運銷公司總經理吳芳銘、副總經理林建助、台北漁產公司董事長鄭世維、總經理施宜廷一行人到雲林實地參訪運銷台北的農產生產過程。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、議長黃凱等人陪同首站參訪虎尾農會虎霸王花生系列產品包括銷售台北五萬顆的人氣土豆肉粽等製作過程，蔣萬安參觀花生脫殼廠並和農會人員一起選花生、包土豆肉粽，還吃了一整顆大肉粽、花生咖啡冰淇淋，直稱「太好吃了」。

被問到是否已開始跑輔選行程？蔣萬安笑說， 雲林是農業大縣。尤其花生產量第一名。台北是全台灣消費最大的城市，如果沒有農民辛苦耕作、堅持品質，就不會有大家餐桌上的食物。所以今天特別來看看花生、鰻魚、台灣鯛生產過程，並感謝農民辛勞，以及雲林縣長張麗善、立委張嘉郡長期和農民站一起，在立院幫忙發聲。所以他也要表達支持。

蔣萬安說，今年開始台北市國中小公私立學校營養午餐全面免費，不只要讓孩子吃得飽、吃得好、吃得安心、吃得健康，因此，確保各項食材的品質、安全很重要。因此今天特別來到雲林，看相關食材整個生產的過程。

他說，北農賣很多雲林特色農產品，像花生粽及黑金剛花生都深受台北市民的喜愛，尤其產銷履歷的花生粽，北農從2020年銷售1.9萬顆，去年成長超過三倍超過6萬顆，感謝雲林農民堅持好品質，讓台北市民可以吃得開心、安心，這也和台北入選全球幸福城市有關。

參訪過程蔣萬安力讚張嘉郡，並強調未來會攜手努力、共同打拼、並肩作戰支持農業、挺農民！張嘉郡也提著肉粽喊出「包中」（凍蒜），讓參訪洋溢政治味。

隨後蔣一行人轉往口湖鄉參觀鰻魚和台灣鯛養殖與加工生產過程。張麗善、張嘉郡感謝蔣市長為食安把關的用心，強調雲林會持續生產更好、更豐富的農產，讓北市民吃得健康又安心。

蔣萬安吃土豆肉粽，香粽入口他一臉陶醉直說好吃，成為虎尾農會土豆肉粽最佳代言人。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安吃土豆肉粽，香粽入口他一臉陶醉直說好吃，成為虎尾農會土豆肉粽最佳代言人。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安體驗篩選土豆，他說，盯著土豆一顆顆看，看到都眼花了，真不容易。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安體驗篩選土豆，他說，盯著土豆一顆顆看，看到都眼花了，真不容易。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安還品嘗虎尾農會特賣的土豆咖啡，一臉驚喜直說，沒吃過這麼特別的口味，他喜歡。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安還品嘗虎尾農會特賣的土豆咖啡，一臉驚喜直說，沒吃過這麼特別的口味，他喜歡。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安包完肉粽，不忘輔選詞喊出「包中」。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安包完肉粽，不忘輔選詞喊出「包中」。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安一口一口不停吃，整顆大肉粽不到兩分鐘全吃光。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安一口一口不停吃，整顆大肉粽不到兩分鐘全吃光。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安體驗包肉粽，開心說包得有菱有角，肉粽成形。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安體驗包肉粽，開心說包得有菱有角，肉粽成形。記者蔡維斌／攝影

蔣萬安為台北食安把關，走訪雲林虎尾農會和養殖區，了解農產生產情形。記者蔡維斌／攝影
蔣萬安為台北食安把關，走訪雲林虎尾農會和養殖區，了解農產生產情形。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 張麗善 張嘉郡 台北市選舉 雲林

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