看蔡壁如選彰化 白營要角：有些逆向且要看黨的態度

國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名歷經波折，拍板徵召考紀會前主委魏平政後，民眾黨前立委蔡壁如卻宣布參選縣長。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，雖然能為黨開疆闢土是好事，他也表示祝福，但以藍白合的機制而言似乎提出的時間有些晚了，蔡壁如應跟黨內討論，獲得黨的同意再說。

江和樹說，政治講的是長期的耕耘和扎根，蔡壁如以往未在彰化地方跑，驟然說要選，地方能否接受也會是一個問題。雖然整體而言，看似有些機會，但不見得那麼容易，尤其蔡壁如是在台中市耕耘，若彰化沒選上再回台中嗎？這點在他從事政治看來，好像不是這樣的。

江和樹說，縣市長選舉在藍白合已有過協議，像是新北、宜蘭和嘉義都有相關的機制，蔡壁如後來才提出，似乎有些逆向了。但是否能選，建議她還是得和黨內好好討論，獲得黨的許可，以及是否能再與藍營比較民調再說。