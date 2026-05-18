聽新聞
0:00 / 0:00
看蔡壁如選彰化 白營要角：有些逆向且要看黨的態度
國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名歷經波折，拍板徵召考紀會前主委魏平政後，民眾黨前立委蔡壁如卻宣布參選縣長。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，雖然能為黨開疆闢土是好事，他也表示祝福，但以藍白合的機制而言似乎提出的時間有些晚了，蔡壁如應跟黨內討論，獲得黨的同意再說。
2026九合一選舉
江和樹說，政治講的是長期的耕耘和扎根，蔡壁如以往未在彰化地方跑，驟然說要選，地方能否接受也會是一個問題。雖然整體而言，看似有些機會，但不見得那麼容易，尤其蔡壁如是在台中市耕耘，若彰化沒選上再回台中嗎？這點在他從事政治看來，好像不是這樣的。
江和樹說，縣市長選舉在藍白合已有過協議，像是新北、宜蘭和嘉義都有相關的機制，蔡壁如後來才提出，似乎有些逆向了。但是否能選，建議她還是得和黨內好好討論，獲得黨的許可，以及是否能再與藍營比較民調再說。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。