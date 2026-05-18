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影／沈伯洋批學法卻不懂法 蔣萬安：我蠻同情他
針對民進黨台北市長參選人沈伯洋批評學法卻不懂法，台北市長蔣萬安今天說，蠻同情沈伯洋，因為問題不在他，是在賴清德，一位台獨工作者卻說沒有台獨的問題，早上還在解釋什麼是台獨，晚上卻說沒有台獨的問題，有人說，民進黨的台獨就像月亮一樣，初一十五不一樣。
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被問到沈伯洋對蔣萬安遇到問題都「萬事問中央」，如今變成「萬事問沈伯洋」。蔣萬安回說，只要是市政或人民關心的議題，他一定會清楚的跟大家說明。但是包括像里長被檢調調查約談，說里長感受到被恐嚇，又說相關的資料被滲透，這都不是他講，是沈提出來的。如要講出相關具體的事證，當然要去問沈。
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