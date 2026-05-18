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【重磅快評】沈伯洋用靈童邏輯惹怒首都一成里長？

聯合報／ 主筆室
沈伯洋提及有里長去赴被調查，稱不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應該對另外四名沒有涉案者道歉。圖／聯合報系資料照片
沈伯洋提及有里長去赴被調查，稱不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應該對另外四名沒有涉案者道歉。圖／聯合報系資料照片

2024年大選期間北市41位里長赴陸旅遊遭調查，最後都不起訴處分。民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱不能因警方調一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應對另4名道歉。虧沈還是學法律，拿「1/5 和「0：41」來作比較，還說是「保護」里長，不知道有那位里長會有這種體感？沈作廢法律比例原則 ，還消遣受官司煎熬的里長，這種人適合當台北市大家長？

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2024年總統大選期間，檢調調查北市41位里長赴陸旅遊，最終全數因證據不足而獲得不起訴處分，核心原因在於反滲透法及公職人員選舉罷免法在法律構成要件嚴格，本案缺乏介選具體對價關係，並非只要接受落地招待就等同犯罪，必須證明陸方資助誘因與里長回台後的特定助選行為間有明確因果與對價關係。

再者，團費並非全額免費，許多里長及團員仍自行支付1萬多元不等的團費，並非完全由陸方無償資助，行程屬於一般民間、文化或宗教交流，並無陸方官員在行程中曾明確要求里長回台後必須為特定政黨或特定候選人宣傳或投票。

換句話說，檢調敲鑼打鼓法辦41位里長，但最後白忙一場，還製造恐慌與寒蟬效應；案子偵結後 ，沈伯洋竟對里長扣紅帽，把他們打成陸方透的高風險族群，如果稍有常識，身為執政黨長期主導反滲透法及相關國安法案的修法立委，此際道歉都來不及，他卻拿出荒唐數字辯駁，還真是令人搖頭。 

沈伯洋日前回應41名里長被檢方不起訴，強調司法調查程序的啟動是基於「有一定程度的嫌疑」，他還此比喻「不能因為警方調查一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應該對另外四名沒有涉案者道歉」，藉此說明啟動調查並不等於百分之百涉案，是正常的司法運作。

但「1/5」和「0：41」可以這樣來作比較嗎？前者至少有一人涉案，可以支撐司法調查程序的正當性，但要知道的是，檢察機關偵查終結的刑事案件起訴或聲請簡易判決處刑案件約3至5成，沈伯洋提出1/5也是偏低；更誇張的是，後者的「命中率」是零，比亂槍打鳥還要糟糕，怎能算是正常司法運作？難道調查局約談搜索，開搜索票的檢方都不把關？

「0：41」很容易讓人聯想去年的大罷免的「32：0」，罷團全軍覆沒，沈伯洋是大罷免的關鍵略倡議者及核心推手，大罷免失利重創賴清德政治威信，迫使民進黨政府必須面對未來兩年多更加嚴峻的朝小野大局面，施政難度大幅提升。 

但被封靈童的沈伯洋就不同了，大罷免落幕後，他的政治行情反而更加火紅。惹怒其他轄直市的里長就算了，沈伯洋一口氣得罪台北市近一成的里長，還用靈童邏輯編出「1/5」涉案的詭異辯詞，難不成他志不在當選？只為斬斷蔣萬安未來選總統的希望？

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