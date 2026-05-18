台中綠美圖明起美術館收費 何欣純提16歲以下青少年孩童免費入場

台中綠美圖的美術館展覽區明天開始收費，全票100元，市民與學生等優待票50元。民進黨台中市長參選人何欣純表示，可以理解綠美圖維持營運成本適度收費，但對青少年而言，藝文場館也是教育場域，呼籲將16歲以下的台中市民也列為免費對象。

何欣純指出，綠美圖是台中重要的文化地標，館方為了維護館藏、保證策展品質與維持營運成本，針對國際特展和特殊展覽適度收費是合理的作為；另一方面，文化是孩子日常生活的一部分，美術館是城市裡最好的美感教室，孩子如果能從小親近藝術，更能累積美學素養、增加城市認同。

何欣純表示，提案將16歲以下的台中市民納入綠美圖免費的對象，不僅能減輕親子家庭負擔，也鼓勵學校、社區和家庭使用公共藝文資源；她也在「六星兒童福利政策」中提出，16歲以下青少年進入市府管轄的藝文場所，應該全面免費，就要是讓文化教育走進每個家庭。

何欣純補充，六星兒童福利政策也包含生育補助加倍、坐月子每胎補助5萬元、6歲以下嬰幼兒營養補助與腸病毒疫苗補助、托育倍增、營養午餐全面免費等等；綠美圖可以成為台中孩子共同的文化教室，擴大免費將使台中成為具有文化競爭力的幸福城市。

台中綠美圖耗資32億元興建，2025年底開館，截至今年5月初入館人數超過127萬人次，今天休館，明天開始全面售票，美術館區全票100元，台中市民、學生與6到12歲兒童享有50元優待票，65歲以上長者與6歲以下兒童免費，綠美圖內的市立圖書館、公共穿廊與景觀平台維持免費。