挺蔡壁如參選彰化縣長？謝典霖劃清界限：去問黃國昌

歷經波折的國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名，拍板徵召考紀會前主委魏平政後，民眾黨前立委蔡壁如卻宣布參選縣長。由於蔡壁如聲稱是受議長謝典霖鼓勵，近日來，積極要面見議長謝典霖卻不可得。謝典霖今天表示，藍營既已提名魏平政，他會全力輔選，「蔡壁如選不選，就去問黃國昌」。

在國民黨彰化縣下屆縣長提名還是爭擾不休之際，蔡壁如即已表達參選意願，並表示自己是彰化縣芬園鄉的女兒，還表示是議長謝典霖鼓勵她出來選縣長，並有支持者製作圖卡，在網路宣揚自己的政見，更發布民調，衝網路聲量。

當國民黨本月13日下午宣布徵召魏平政時，蔡壁如當天上午面見黃國昌，表達有意參選彰化縣長，黃國昌受訪時表示，蔡壁如有向民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭表達意願，並已經遞交意願書，他已經責成民眾黨秘書長周榆修開始進行內部評估作業，「怎麼樣守住彰化才是最重要的事情。」

彰化縣黨部主委温宗諭卻說，蔡壁如本月12日到縣黨部時，他不在，是由執行長趕回黨部協助接待，雙方僅稍作休息、喝茶寒暄，並無外界所稱相關政治會談或特定安排。

民眾黨彰化縣黨部13日晚間也低調召開面談會，蔡壁如親自出席，針對彰化縣長布局、地方發展方向及個人參選理念說明。蔡壁如提到，此次願意站出來，是因為「受到議長支持與鼓勵」，希望能先拋磚引玉，帶動更多民眾黨優秀人才投入地方選戰

隔日（14日）晚間，彰化縣黨部召開幹部座談，邀集所有被提名人與地方幹部交換意見。知情人士指出，會中多數人對蔡壁如投入彰化縣長選戰仍抱持觀望態度，認為地方基層對其「空降參選」仍存在不少疑慮，部分幹部更擔憂，若倉促啟動縣長布局，恐衝擊既有地方經營節奏。

對於蔡壁如宣稱選縣長是受議長謝典霖鼓勵，但謝典霖卻在國民黨中常會確定徵召魏平政前，即拜會魏平政表達支持，謝典霖並發表聲明強調，未來將站在輔選角色，全力協助黨提名人魏平政 ，與所有同志共同努力，爭取2026年最大勝選機會。但蔡壁如仍不死心，試圖面見謝典霖徵詢，但都沒有找到謝典霖

彰化縣議會今天召開定期會，謝典霖表示，當時鼓勵蔡壁如參選縣長，是在國民黨還未有人選之前，如今國民黨既有人選，他站在黨員立場當然支持黨提名人選，「蔡壁如選不選，就去問黃國昌」。

彰化縣黨部主委温宗諭近期也一再對外強調，民眾黨現階段最重要的工作，仍是穩定基層組織、完成地方布局，而非因個別人士表態，就倉促進入整合或政治操作。