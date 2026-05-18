沈伯洋遭批「抹紅」里長 謝龍介：也許開始拜會後就會公開道歉

民進黨提名台北市長參選人、立委沈伯洋遭質疑「抹紅」基層里長，他回應，要保護被害人。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介分析，沈伯洋可能當初也不知道有一天會成為台北市長參選人，如今一定會接觸到很多里長，等到去拜會時就會得到新的答案，也許到時就會公開向里長道歉。

沈伯洋遭徐巧芯質疑持續抹紅基層里長，應向遭波及里長道歉。沈伯洋前日受訪時解釋，很多立法、修法不是在懲罰被害人，而是要保護被害人，「不能因為警察查了五個人，其中只有一個有嫌疑，就要求警察對另外四個人道歉。」

謝龍介今天在國民黨立法院黨團記者會後接受媒體聯訪時分析，沈伯洋過去指控里長時，可能並不知道自己會成為台北市長參選人，但既然成為了參選人，就一定會接觸到很多里長，真正接觸里長後就會知道，里長去大陸只是了解、旅遊，並沒有所謂被滲透。

謝龍介認為，透過健康、安全的交流，兩岸才能夠化解歧見，求同存異，增加和平的元素，而不是不斷挑釁，甚至挑起戰爭，增加擦槍走火的機率，這一點等沈伯洋去跟里長拜會時，就會得到新的答案，也許到時就會公開向里長道歉。