曝拜會蔡英文是「接下來的事」 沈伯洋：一起爬山也可以

民進黨台北市長參選人沈伯洋今接受廣播專訪透露參選步調，包含陸續拜會地方人士，被問及是否會拜會前總統蔡英文，沈也不諱言表示，「那是接下來的事」，更表示若跟蔡一起爬山也可以。而訪談中他也直言台北市老宅多，都更進度卻很慢城市不美觀，也會是他市政上規畫重點之一。

沈伯洋今接受周玉蔻「新聞放鞭炮」廣播專訪談及自己是土身土長的台北人，從以前阿祖在五分舖開柑仔店，後來自己也短暫住過萬華，現在則住在大安區對台北市算是很熟悉，但過去幾年看到台北市有許多問題包含人行道不連貫、市容不美觀等，現在市府團隊屬於「少做少錯」的狀態。

沈伯洋表示，蔣萬安是爭取連任者本身具有優勢，更是國民黨力捧的明星，政治量能光環很強，在多數市民眼中就是「帥帥的、好像也沒做錯什麼事」，加上蔣受訪頻率不高，很多時候發生重大問題大家也不卻明確認知其立場，被保護的人非常好，但選舉是市長選舉，首要關心就是市政，不管蔣身邊的人如何攻擊他，他還是會維持節奏，一步步將市政願景分享給市民。

沈伯洋說，這陣子把所有台北市議會質詢紀錄、官員答詢記錄下來，透過此方式瞭解市民關心議題，其中他也發現台北市都更進度特別慢，沈舉例，中央有老屋延壽補助方案，桃園、高雄做的案件非常多，唯獨台北市進度特別慢，很多長輩住在老舊公寓上下樓梯不方便。

沈伯洋分析，最大原因可能是一樓店面不願意做老屋延壽，但市府其實可以給予獎勵，若能有電梯補助、或者將樓梯拓寬裝設輔具設施，絕對會更方便。他也直言，台北市建築美感、城市美學非常重要，且商圈要活絡就要讓民眾走路速度變慢，可以透過很多技巧讓人駐足，這也是他所提出整個政策「生態系」議題。