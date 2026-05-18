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綠營起手式台南醫界力挺陳亭妃 藍營拋育兒津貼攻少子化政策

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長參選人陳亭妃近期成立「醫界大聯盟後援會」，展現綠營整合醫療量能、強化公共衛生與長照政策企圖。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長參選人陳亭妃近期成立「醫界大聯盟後援會」，展現綠營整合醫療量能、強化公共衛生與長照政策企圖。圖／陳亭妃服務處提供

2026年底九合一大選來臨，民進黨台南市長參選人陳亭妃近期成立「醫界大聯盟後援會」，展現綠營整合醫療量能、強化公共衛生與長照政策企圖；國民黨南市議會黨團今則聚焦少子化危機，主張發放育兒津貼與健保補助，直指賴政府施政不足，雙方在醫療與人口政策上角力。

2026九合一選舉

「陳亭妃醫界大聯盟後援會」由台南市醫師公會理事長賴俊良擔任總會長，串聯27個醫事團體與業界人士參與，成為陳亭妃獲民進黨提名後首個成立的後援系統；與會者也強調，台南未來需由熟悉地方、具治理經驗並能延續「健康台灣」政策路線者領航。

賴俊良指出，陳亭妃長期與醫界互動密切，對醫療議題回應迅速，能有效銜接中央與地方。陳亭妃則表示，從政28年始終以市民為優先，未來將深化醫療資源、長照體系與公共衛生建設，打造更完善的健康城市，現場並高喊口號凝聚士氣。

相對於綠營從醫療政策切入選戰，國民黨今聚焦少子化議題，國民黨南市議會黨團書記長、市議員林燕祝表示，台灣新生兒人數十年來不斷腰斬，已成國安危機，國民黨台南市長參選人謝龍介除主張台南0至15歲每月應補貼5000元外，更呼籲中央針對16歲以下兒童每月發放5000元育兒津貼，並補助0至6歲健保費，盼降低家庭負擔、提升生育意願。

國民黨團也批評，政府迄今未能有效回應人口結構失衡問題，呼籲賴清德政府應正視少子化衝擊，盡速編列預算推動相關政策。藍綠雙方分別以醫療體系強化與育兒福利作為主軸，政策攻防逐漸升溫，也讓台南市長選戰點燃硝煙味。

南市議會國民黨團今聚焦少子化議題，除黨內台南市長參選人謝龍介除主張台南0至15歲每月應補貼5000元外，呼籲賴清德政府應正視少子化衝擊，盡速編列預算推動相關政策。記者萬于甄／攝影
南市議會國民黨團今聚焦少子化議題，除黨內台南市長參選人謝龍介除主張台南0至15歲每月應補貼5000元外，呼籲賴清德政府應正視少子化衝擊，盡速編列預算推動相關政策。記者萬于甄／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 育兒津貼

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