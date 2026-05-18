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吳宗憲19日辦首場造勢 邀宜蘭女婿蔣萬安站台
中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲明天下午在宜蘭市辦參選後首場大型懇託會，邀「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安等到場助陣，展現團結、凝聚改革共識拚宜蘭決心。
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吳宗憲今天透過新聞稿表示，台北是將來推動跨縣市合作重要夥伴，未來希望推動「北北基桃宜TPASS＋1」整合方案，讓宜蘭鄉親用1張卡輕鬆通勤，同時推動「北宜雙科」合作，讓宜蘭科學園區與北投士林科技園區成為彼此最佳拍檔，幫宜蘭產業升級，青年高薪就業。
他說，他首次辦千人規模造勢，希望凝聚所有支持者力量，讓宜蘭走新路，宜蘭縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲及台灣民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠等將到場力挺。
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