吳宗憲19日辦首場造勢 邀宜蘭女婿蔣萬安站台

2024年大選期間北市41位里長赴陸旅遊遭調查，最後都不起訴處分。民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱不能因警方調一個案件、詢問五個人，最後只有一人涉案，就認為警方應對另4名道歉。虧沈還是學法律，拿「1/5 和「0：41」來作比較，還說是「保護」里長，不知道有那位里長會有這種體感？沈作廢法律比例原則 ，還消遣受官司煎熬的里長，這種人適合當台北市大家長？

2026-05-18 12:16