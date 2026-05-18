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吳宗憲19日辦首場造勢 邀宜蘭女婿蔣萬安站台

中央社／ 宜蘭18日電
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲19日舉辦首場大型懇託造勢活動，當天邀請台北市長、宜蘭女婿蔣萬安站台助講。吳宗憲表示，宜蘭與台北一日生活圈密不可分，迎接未來10年交通建設完善，各項發展都必須提早做好準備。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲19日舉辦首場大型懇託造勢活動，當天邀請台北市長、宜蘭女婿蔣萬安站台助講。吳宗憲表示，宜蘭與台北一日生活圈密不可分，迎接未來10年交通建設完善，各項發展都必須提早做好準備。圖／吳宗憲競辦提供

中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲明天下午在宜蘭市辦參選後首場大型懇託會，邀「宜蘭女婿」台北市長蔣萬安等到場助陣，展現團結、凝聚改革共識拚宜蘭決心。

2026九合一選舉

吳宗憲今天透過新聞稿表示，台北是將來推動跨縣市合作重要夥伴，未來希望推動「北北基桃宜TPASS＋1」整合方案，讓宜蘭鄉親用1張卡輕鬆通勤，同時推動「北宜雙科」合作，讓宜蘭科學園區與北投士林科技園區成為彼此最佳拍檔，幫宜蘭產業升級，青年高薪就業。

他說，他首次辦千人規模造勢，希望凝聚所有支持者力量，讓宜蘭走新路，宜蘭縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲及台灣民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠等將到場力挺。

2026九合一選舉 吳宗憲 蔣萬安 宜蘭縣選舉

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