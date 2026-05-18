沈伯洋批蔣不懂法 蔣萬安：民進黨台獨初一、十五不一樣

台北市長蔣萬安今天抵雲林實地了解雲林農產生產過程，為台北食安把關。針對民進黨沈伯洋對雙城論戰、台獨黨綱批蔣法律人不懂法律，蔣萬安回擊，指他同情沈，因台獨問題在賴清德，身為台獨工作者竟說沒有台獨，只能說民進黨台獨像月亮初一、十五不一樣。

針對先前蔣萬安指民進黨現在沒有台獨黨綱，只有台灣前途決議文，沈伯洋批蔣是學法律的怎麼會不懂法不懂法律？今天蔣萬安被問到此問題時正面回擊。

蔣萬安說，其實他蠻同情沈伯洋，因為問題在賴清德。一位台獨工作者，竟然說沒有台獨的問題；早上還在解釋什麼是台獨，晚上突然改口說沒有台獨的問題。果然大家說，民進黨的台獨就像月亮，初一十五不一樣。

至於沈伯洋指雙城論壇沒有實質意義，甚至淪為大陸那個滲透的破口，那如果他當選的話會停辦，對此，蔣萬安說，雙城論壇是目前兩岸之間僅存唯一官方交流的管道。他一再強調，兩岸關係越困難，越需要溝通交流。所以將會持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，讓兩座城市持續市政的交流。

被問到沈伯洋對蔣萬安遇到問題都「萬事問中央」，如今變成「萬事問沈伯洋」。蔣萬安回說，只要是市政或人民關心的議題，他一定會清楚的跟大家說明。但是包括像里長被檢調調查約談，說里長感受到被恐嚇，又說相關的資料被滲透，這都不是他講，是沈提出來的。如要講出相關具體的事證，當然要去問沈。

最後被問到最近一份媒體民調，指沈伯洋59%，蔣37%、還是 37%會不會擔心？蔣萬安回應，任何調查都是參考，他會持續專注市政，為市民來爭取最大的福祉。謝謝！