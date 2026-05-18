不當背骨仔！支持沈伯洋...高嘉瑜宣布聯合看板上架

民進黨上周正式徵召立委沈伯洋參選北市長，過去被稱「背骨」的前立委高嘉瑜回鍋選港湖議員，外界關注，高何時與沈伯洋合掛看板，高嘉瑜今天在臉書宣布，「市長支持沈伯洋；伯洋X嘉瑜，學姐弟聯名看板」上架。

高嘉瑜今天表示，她從政以來，一直堅持為民發聲、和大家站在一起。不論是交通、居住、育兒、消費者權益、毛小孩醫療，還是民生經濟議題，嘉瑜始終站在第一線，努力推動改革。

高說，這次重新出發，參選2026港湖市議員，她主打：「和你站同邊。」因為秉持著「和你站同邊」的信念，嘉瑜成功推動多項改革：成功推動捷運東環段核定；改革虛坪制度、降低公設比；成功要求檢討調降保健食品關稅；推動降低汽車進口關稅與貨物稅；成功爭取擴大動物用藥、貓腹膜炎用藥；成功推動「檸檬車法」保障消費者；成功推動多項打詐政策守護民眾財產；成功爭取托嬰中心監視器雲端保存。

高嘉瑜表示，她相信，政治不是站在高處說話，而是站在人民身邊。未來在內湖南港，她會繼續和大家站在一起、站同邊，為市民發聲，為港湖打拚。