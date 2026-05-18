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影／蔣萬安被酸「萬事問伯洋」 北市府回擊：沈伯洋還要繼續躲？
民進黨北市長參選人沈伯洋近期雙城論壇「滲透說」，台北市長蔣萬安昨天反問沈伯洋拿出雙城被滲透證據、還有哪位被約談里長被保護？遭沈伯洋反酸怎麼「萬事問伯洋？」北市府副發言人蔡畹鎣反擊，這些都是沈伯洋自己說的，不問沈伯洋要問誰？「難道沈伯洋還要繼續躲？」
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近期北市長選戰的雙城滲透說引發熱議，蔣萬安昨天上午受訪問隔空問沈伯洋「（雙城論壇）哪一個具體數據被滲透、哪一位被調查的里長覺得被保護？」沈下午受訪酸「本來萬事問中央，現在變成萬事變問伯洋了。」
北市府副發言人蔡畹鎣今天再度反擊沈伯洋「萬事問伯洋」的說法，蔡畹鎣說，沈伯洋說雙城論壇被滲透，又拿不出具體的證據；說里長被檢調上門約談是保護里長，卻又說不出哪位里長被保護？「這些都是沈伯洋自己說的，不問沈伯洋要問誰？難道沈伯洋還要繼續躲嗎？」
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