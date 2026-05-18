柯志恩喊「接棒者未必民進黨」 陳其邁要求2候選人要說明1件事

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨日喊出陳其邁的接棒者未必要民進黨，針對此說法，市長陳其邁今天在議會受訪表示，市政工作是一棒接一棒，距離選舉還有一段時間，希望兩位候選人要對城市如何穩健成長及未來轉型目標說明清楚。

柯志恩昨在路竹舉辦基層座談會提及「接棒陳其邁者不一定要民進黨」，唯有政黨輪替，在享受高雄長期執政光環的部分民進黨人，才會學會謙卑反省，願意傾聽及重視民意。

針對柯志恩說法，陳其邁在議會總質詢後受訪表示，市政是一棒接著一棒，最重要是要有同一個目標、同一個方向，這樣接棒才會接得穩，市政才能夠繼續發展。

陳其邁表示，距離選舉還有一段非常長的時間，希望高雄如何穩健成長、整個高雄轉型目標，兩位候選人都應該要說明清楚，市民關心的是，未來的高雄市長要怎樣代理帶領高雄繼續前進，所以不管兩位候選人如何，那更重要的是，選舉時候必須說明，是不是在整個城市發展方向一致。

柯志恩此說法引發討論，民進黨市議員參選人尹立批評藍營是在改打「分化戰術」。尹立說，柯志恩表面上像是在超越政黨，實際上卻是想把陳其邁市府累積的城市治理成果，從民進黨長期執政的脈絡中切割出來，變成她可以直接收割的政治資產。