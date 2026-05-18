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北市藍綠母雞就位 鍾小平：沈伯洋作攻擊手 為「這目的」
民進黨台北市長參選人由沈伯洋出線後，頻頻跑活動受訪，藍綠兩黨母雞現身。國民黨北市議員鍾小平認為，這會是場意識形態戰爭，同時背後是為了斬斷蔣萬安選總統的希望，攻擊手就是沈伯洋。
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鍾小平認為，沈伯洋參選的起手式就是廢除雙城論壇，相反地蔣萬安是維護雙城論壇。特別是總統賴清德從「沒有台灣就沒有中華民國」到「台北沒有為台灣加分」都是針對蔣萬安而來，所以覺得不管之後在兩岸、藍綠、統獨等議題，蔣萬安會承受很大的壓力。
鍾小平說，從種種目的來看，就是要讓蔣萬安得票率壓低，不能外溢、跑到別的縣市輔選，「降低蔣萬安的55％防線，拿55％以下選總統就困難了。」
他也說，這不僅牽扯到與沈伯洋的勝負，也牽扯到藍營蔣萬安與台中市長盧秀燕，更重要是，斬斷蔣萬安選總統的希望，而攻擊手就是沈伯洋，「所以這會是場空前絕後的意識形戰爭，而不是市政之戰。」
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