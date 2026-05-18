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與蘇巧慧共推修法 物理治療學會前理事長讚她：是可被託付的人

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片，臺灣物理治療學會前理事長王子娟分享雙方推動「物理治療師法」修法歷程。圖／蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧推出「醫界為巧慧加油」系列影片，臺灣物理治療學會前理事長王子娟分享雙方推動「物理治療師法」修法歷程。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日推出「醫界為巧慧加油」系列影片，今天發布第7集，由台灣物理治療學會前理事長王子娟分享與蘇巧慧共同推動「物理治療師法」修法歷程，並稱讚蘇巧慧具備溝通協調能力，是「可以被託付的人」。

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蘇巧慧表示，過去「物理治療師法」規定，物理治療師執行業務須依據醫師診斷、照會或醫囑，但隨著高齡化社會來臨，許多物理治療師希望能有更多發揮專業的空間，投入預防失能與健康促進等工作；同時，也有復健科醫師擔憂，若業務範圍界定不清，恐影響醫療專業與執業權益。

蘇巧慧指出，2022年法規審查期間，她在臺灣物理治療學會、台灣復健醫學會等團體間扮演溝通橋梁，希望在不涉及疾病治療前提下，讓物理治療師能有更多服務社會的彈性，同時兼顧醫療專業與醫師執業權益，最終成功凝聚共識，完成修法。

王子娟表示，面對高齡化與全民運動風氣提升，物理治療師團體自2019年起倡議修法，希望擴大物理治療師專業服務範圍，投入長者失能預防、運動防護與健康促進等領域。她指出，蘇巧慧當時除提出專業修法建議，也積極與其他醫事團體溝通，確立「非以疾病治療為目的」原則，讓法案得以順利推動。

王子娟也表示，蘇巧慧個性沉穩、善於傾聽與整合意見，具備優秀首長應有特質，「是可以被託付的人」，相信蘇巧慧有能力帶領新北市穩定前進，打造更健康、快樂的城市。

蘇巧慧 修法 2026九合一選舉 新北市選舉

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