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「沈伯洋反超蔣萬安」 他曝最新網路聲量：蔣神話被挑戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。圖／聯合報系資料照片

民進黨上周正式徵召立委沈伯洋出戰北市長選舉，根據最新網路聲量統計，沈伯洋網路聲量討論度已從落後者，反轉超越爭取連任的市長蔣萬安

2026九合一選舉

根據臉書粉專「聲量看政治」分析，從鼠患到雙城論壇：沈伯洋正在改寫戰場、蔣萬安神話已被挑戰，「沈伯洋已經成功讓這場選戰不再只是蔣萬安的連任保衛戰。」

粉專認為，沈伯洋已讓泛綠基本盤開始接受他，讓藍白紅陣營進入防衛狀態，讓新聞頻道不得不重新處理台北市長選戰，也讓蔣萬安不能再只靠「我專注市政」安全過關。

台北市長選戰近期逐漸升溫，粉專聲量看政治今天在臉書提到，蔣萬安仍擁行政資源、媒體版面與藍營基本盤；沈伯洋則剛被推上選戰前線，地方組織、市政熟悉度與候選人厚度都還在建構中。但從近7天聲量趨勢顯示「沈伯洋卻正在改寫這場選戰的戰場節奏」。

粉專提出六點分析，一、蔣萬安的聲量被「市政危機」綁架。粉專觀察，蔣萬安這一周曝光不低，但問題在於，他的聲量來自危機，不是政績。從鼠患、密室逃脫公安事故、醫美偷拍等。

二、沈伯洋的聲量關鍵：議題開始轉接成功。粉專認為，沈伯洋的聲量在泛綠、泛藍、泛紅、泛白與新聞頻道中都被明顯拉高。這代表沈已經不只是民進黨徵召的人選，也同樣是被各方陣營共同拉進台北市長選戰主場。

第三、藍白紅越急著攻擊，越證明沈伯洋已是威脅。粉專認為，蔣萬安最安全的劇本，是把選戰維持在現任市長對民進黨挑戰者的結構裡，只談藍營穩定，把綠營定調為空降。但沈伯洋的出現，讓這劇本無法照劇本演出。沈帶來的是另一套政治語言，包括資訊治理、公安風險、民主韌性、城市安全、認知作戰與城市外交。

第四、從鼠患到雙城論壇，沈伯洋正在把「市政」重新定義。粉專提到，這場選戰最重要的變化，是沈伯洋並沒有只停留在抽象的國安論述，他已經開始把國安、市政與生活風險接起來。粉專認為，沈伯洋正在改寫戰場，沈試圖把台北市政問題重新整理成一套系統性失靈。

第五、蔣萬安神話被挑戰：穩定不等於治理，帥氣不等於有能力。粉專提到，蔣萬安長期以來的政治優勢，是一種「穩定神話」。但最近一連串事件，鼠患讓人看見環境問題的漏洞；密室逃脫讓人看見公安預警不足等。

粉專也提到，接下來的北市長選戰，綠營策略「沈伯洋聲量議題必須持續落地」。

粉專坦言，沈伯洋目前只是成功改寫戰場，離贏得選舉還有一段距離。沈最大的挑戰，是如何持續有效地把聲量轉成市政可信度，把網路好感轉成地方信任，把國安專業轉成台北市民每天感受得到的生活方案。包括台北鼠患怎麼治理？公安稽查如何重建？醫美偷拍如何制度化防堵？雙城論壇若停辦，替代城市外交方案是什麼？交通、居住、人口流失、城市經濟，要如何提出清楚方向？

他認為，沈伯洋如果持續能在市政概念、國安、反中與網路哏，這些議題轉成具體政策語言，他就能真正把台北選戰從「蔣萬安連任」改寫成「台北市政成效大審判」，「台北選戰已不是蔣萬安一個人的連任劇本」。

根據最新網路聲量統計，沈伯洋網路聲量討論度已從落後者，反轉超越爭取連任的市長蔣萬安。引用自聲量看政治臉書粉專
根據最新網路聲量統計，沈伯洋網路聲量討論度已從落後者，反轉超越爭取連任的市長蔣萬安。引用自聲量看政治臉書粉專

台北市長蔣萬安（中）記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）記者余承翰／攝影

沈伯洋 蔣萬安 雙城論壇 2026九合一選舉 台北市選舉 網路

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