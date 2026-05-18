王牌消保官靳邦忠現身藍營會議 是否角逐竹北市長露玄機

竹北市長布局再添話題。日前曾任新竹縣消費者保護官的靳邦忠現身國民黨竹北選舉小組會議，引發地方關注，外界解讀可能有意角逐2026年竹北市長選舉，也讓這位被視為藍營「隱藏版黑馬」的動向備受矚目。

靳邦忠接受本報電訪時表示，出席會議是應國民黨新竹縣黨部主管們邀請，主要是來跟老朋友見見面、交換意見。不過他也表示，任何政黨都必須體認政治環境正在改變，竹北的未來不應只由政黨安排決定，所有可能性都應以市民需求作為最高考量；若有任何能讓竹北變得更好的機會，他都會珍惜。

靳邦忠也強調，自己在竹北生活已30年，擔任消保官期間長期協助民眾處理法律、消費及公共事務問題，貼近基層需求，始終都在為地方盡一份心力。也因此，不少竹北民眾對他並不陌生，地方甚至流傳一句話：「有任何法律問題、消保糾紛，就去找靳官。」

靳邦忠擁有豐富行政歷練，曾二度代理鄉鎮首長，其中代理五峰鄉長期間，推動停業10年的清泉溫泉重新開放，並完成彩虹大橋等地方建設，累積不少地方治理經驗。

據知情人士透露，靳邦忠可能會出選竹北市長，已在地方上傳聞甚久，近日出席國民黨選舉小組會議，更與出席的地方重要黨籍人士互動融洽，已被視為積極釋出政治訊號。尤其竹北市長選舉向來被視為藍白綠必爭之地，在目前局勢尚未明朗的情況下，靳邦忠若投入，可能成為打破既有版圖的重要變數。

靳邦忠具法律與行政背景，擁有台灣大學、政治大學及中正大學法學碩博士相關學歷，並在清華大學、東吳大學兼任教職。在消保官任內，他監督食安與重大公安議題，也處理超過2000件房地產與消費爭議案件，面對市場亂象與制度漏洞，作風強勢、敢言敢為。為遏止房市不當交易行為，他曾開出國內金額最高的預售屋違規罰鍰120萬元，並促成後續「平均地權條例」修法，對預售屋交易制度改革產生重要影響，被媒體稱為「王牌消保官」。

有地方人士認為，靳邦忠專業形象鮮明，若投入選戰，有機會吸引竹北科技族群與中間選民支持。不過，面對是否正式投入國民黨竹北市長初選，靳邦忠仍未鬆口。

他表示，不分藍綠白服務竹北市民，是他從事公職以來一直在做的事，這樣的歷練，是目前擬參選市長人選中唯一獨有的特質。未來任何可能性，重點不是他用什麼形式參與，而是竹北市民「能不能有一個可以立即上手，引領城市再進化的市長人選。」