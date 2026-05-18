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高嘉瑜貼垃圾桶照要蔣萬安別「眼不見為淨」游淑慧1句話反擊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前立委高嘉瑜昨又貼出大湖公園另一個垃圾桶垃圾溢滿出來的照片，再轟蔣「城市治理不能只靠『眼不見為淨』」。圖／擷取自高嘉瑜臉書
前立委高嘉瑜昨又貼出大湖公園另一個垃圾桶垃圾溢滿出來的照片，再轟蔣「城市治理不能只靠『眼不見為淨』」。圖／擷取自高嘉瑜臉書

北市「老鼠之亂」延燒到垃圾桶議題，回鍋選議員的前立委高嘉瑜日前臉書貼出大湖公園垃圾桶被封條封起來的照片，酸蔣萬安「垃圾桶封印術」解決老鼠問題？蔣昨回應說那個垃圾桶本來就要收掉的，高昨又貼出大湖公園另一個垃圾桶垃圾溢滿出來的照片，再轟蔣「城市治理不能只靠『眼不見為淨』」。

2026九合一選舉

國民黨港湖議員游淑慧今天也在臉書反擊，「再多的清潔人力、再高的清運頻率，恐怕都很難追得上這種自私丟棄的速度。」

老鼠之亂延燒到垃圾桶議題，高嘉瑜昨天晚間在臉書再貼出一張內湖大湖公園垃圾桶被封起來的照片，表示這是最新5月17日晚間9:20左右民眾發文，「大湖公園捷運站旁的垃圾桶被塞爆了。垃圾桶撤掉之後的下一個問題，就是僅存的垃圾桶被塞爆了。」

高嘉瑜酸「接下來是不是又要繼續『消滅垃圾桶』？」如果垃圾桶一滿就撤、有問題不是改善管理，而是直接取消設施，那市府要不要乾脆宣布：「台北市不設公用垃圾桶」？

游淑慧今天則在臉書表示「別讓隨意丟棄的垃圾包成為老鼠下一餐」。游說，看到網友在粉專社群裡面PO的這一張昨晚大湖公園內的照片​：兩個垃圾桶早就被塞爆，上面還繼續疊滿了飲料杯、便當盒，地上更是堆滿了各類食品包裝袋，甚至還有大袋裝的垃圾，感覺除了一般公園遊客的零星垃圾，可能還有人把公用垃圾桶當成免費的垃圾集中場！

游淑慧說，大湖公園假日總是充滿了野餐、散步、帶小孩和寵物放電的歡笑聲。但當夜幕低垂、人群散去後留下的卻是這副令人搖頭的「垃圾山」景象。​或許有人會說：「那就叫清潔隊加強來清啊。」但問題是，如果總是有沒公德心的人，把家戶垃圾、店家垃圾、聚會大包垃圾拿到公園丟或隨意棄置，「再多的清潔人力、再高的清運頻率，恐怕都很難追得上這種自私丟棄的速度。」

「當這些垃圾堆在桶外，裡面如果有廚餘、食物殘渣，就成為老鼠的下一餐，並留下滿地的髒亂蚊蟲與鼠患。」游說，城市的乾淨，需要市民共同珍惜，也需要市府有效管理：市民端：儘量帶走自己的垃圾，尤其量大時，並牢記垃圾不落地。​市府端： 針對大湖公園這種假日人潮的熱點，夜間與假日可能需要彈性調整清運頻率，而對於屢次遭棄置大包垃圾的地點，應加強巡查，甚至考慮裝設監視器來取締開罰。

「盡可能把垃圾帶走。」游淑慧呼籲，享受美景時，把乾淨留給下一個使用者，也留給大自然。

從網友提供的其他照片可知，清潔人員連夜就清除乾淨，謝謝辛苦維護環境的基層人員。

2026九合一選舉 高嘉瑜 游淑慧 蔣萬安 台北市選舉

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