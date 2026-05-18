藍彰化鄉鎮市長提名 22日公布時程

國民黨彰化縣黨部將啟動公職人員選舉登記作業，主委蕭景田表示，鄉鎮市長提名分梯次辦理，預計五月廿二日公布時程，與縣議員提名分開作業；據了解，彰化市、員林市及二林鎮可能出現競爭情形，須待登記截止後確定。

縣黨部十四日完成提名作業草案，送交黨中央核准後公布執行。鄉鎮市長登記作業將早於縣議員，分梯次辦理。以現任者優先提名，後續進入領表與登記協調程序，接著針對尚未有人選的鄉鎮市持續覓才、提名適當人選。

蕭景田表示，隨著縣長人選魏平政出爐，提名鄉鎮市長是接下來首要工作，與縣議員登記分開辦理，希望保留協調與整合空間。部分鄉鎮市則視情況，不排除支持理念相近的無黨籍友好人選，已有相關規畫，鄉鎮市長提名預計六月底完成。

彰化市下屆市長選舉，民進黨提名縣議員黃柏瑜，藍營則有現任縣議員温芝樺及彰化市代會主席陳文賓表態參選，兩人持續耕耘，若藍營協調不成而分裂，將再形成「三腳督」局面，讓民進黨可能延續四屆的綠營執政。

員林市長選情，國民黨有縣議員凃俊任與劉惠娟表態，黨內將透過協調等方式提名人選，落敗者勢必重回尋求議員連任，民進黨目前則無人登記參選。

二林鎮長部分，國民黨籍四連霸議員陳一惇表態，無黨籍鎮代會前主席許杰霖也早已起步，民進黨籍鎮民代表吳聰明則由黨提名參選，三人背後各有支持勢力。地方人士分析，二林藍營基本盤向來占優勢，但陳、許兩人支持者部分重疊，若整合未果，恐分散票源。