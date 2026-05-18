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搶攻中台灣 白營喊台中隊6席全壘打

聯合報／ 記者黃寅陳敬丰／台中報導
民眾黨主席黃國昌（中）連兩天到台中，參加台中隊成軍、議員競選服務處成立活動，展現強化地方組織企圖心。 記者黃寅／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）連兩天到台中，參加台中隊成軍、議員競選服務處成立活動，展現強化地方組織企圖心。 記者黃寅／攝影

民眾黨主席黃國昌連續兩天南下台中，密集出席「台中隊」成軍及參選人披帶活動，展現白營積極搶攻中台灣的企圖心。黨內目前已確定提名六席市議員，喊出「全壘打」，市黨部不排除持續擴大提名，對國民黨部分選區形成壓力。國民黨台中市黨部表示，藍營共提名卅四席，極力鞏固票源，有信心全上；對白營全壘打樂觀其成。

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從黃國昌連續兩天親征台中可見，民眾黨正試圖擺脫過去被視為「一人政黨」的形象，轉向制度化經營地方組織。台中在二○二四年總統大選與政黨票中，民眾黨拿下約三成支持度，已具與藍綠分庭抗禮的基礎；此次地方選舉，則被視為白營能否將聲量轉化為席次、真正落地台中的關鍵戰場。

黃國昌前天率領六位提名的「台中隊」成員誓師，高喊「全壘打」。白營在選區布局上，民眾黨鎖定西屯、北屯、大里霧峰與太平等人口成長快速區域，作為主力戰場。藍營表示，這次謹慎提名，就為了鞏固票源，有信心卅四席全上；也希望白營發展基層，樂見友黨全壘打。

對於後續提名布局，市黨部主委陳清龍表示，目前尚無明確時程，但作業會持續推進，近期已有黨員表達參選尚未提名選區的意願。除東南區外，潭雅神地區也列為重點觀察區域，黨部正密切接觸合適人選，提名策略仍具彈性。

整體而言，台中長期被視為藍白合作「示範區」，從二○二四年大選到後續政治動員皆可見合作空間。然而此次民眾黨在市議員層級選擇主動出擊、擴大提名，策略已由過去偏向合作，轉為「競合並進」。其核心目標在於取得足夠席次成立議會黨團，進而在議會成為關鍵少數，累積與藍綠兩黨談判的政治籌碼。

針對外界關注楊寶楨是否參選東南區，陳清龍說，只要有合適人選與適當選區，在中選會登記截止前都可能再提名。至於楊未出席台中隊成立活動，他說明，因楊尚未被提名，基於活動性質，建議不宜出席。

黃國昌昨參加西屯區參選人劉芩妤成立競辦，他指出，劉從網路直播主出身，投入組織工作後，願意走入鄰里、經營基層服務，「這就是一個市議員應有的態度」。劉芩妤則回憶，當初與黃國昌面談時曾被嚴格要求「候選人必須用努力證明自己」，她當場詢問是否已達標，黃國昌隨即回應「一百分」。

市議員江和樹分析，二○二四年總統大選中，民眾黨在西屯拿下約四萬一千票，若能轉化約三分之一選票即具當選門檻，目標上看兩萬票以上。

黃國昌 民眾黨 藍白 台中市選舉

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