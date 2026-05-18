吳宗憲明天首場造勢 邀宜蘭女婿蔣萬安站台

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲明辦首場大型造勢，北市長蔣萬安將站台，訴求「宜蘭線加一」跨縣政策合作，議長張勝德、民眾黨陳琬惠也現身營造團結氣勢。民進黨林國漳昨到台北參加創黨四十周年，與青年分享台灣篳路藍縷的民主之路。

吳宗憲代表藍白披戰袍，最近勤跑基層拜會，明晚將在凱旋宴會廣場造勢，除打出蔣萬安牌，也邀來初選夥伴張勝德、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠助講，市長陳美玲也會現身請託。

吳宗憲團隊表示，蔣萬安是宜蘭女婿，對宜蘭不陌生，「宜蘭線加一」是吳主政見之一，強調宜蘭具備宜居優勢，以跨縣市合作為核心，從交通、農業、科技和觀光四大面向對接全台資源，主張把既有北北基桃，擴大成為「北北基桃宜」生活圈。

此外，吳宗憲提出「雙科聯動」政策，考量大台北腹地有限，主張將台北「北士科」的輝達等ＡＩ產業鏈與「宜蘭科學園區」對接，推動宜蘭成為ＡＩ矽光子研發與封測關鍵基地，為宜蘭打造高科技供應鏈聚落，改善宜蘭產業結構，創造在地高薪就業機會，終結人才外流。

林國漳出席民進黨創黨四十周年「傳承四十、民主共鳴」系列活動的青年座談。林表示，過去參與野百合學運，看到民主前輩無私付出，深知「宜蘭可以更好，宜蘭值得更好」。過去宜蘭綠色執政與地方建設是全台典範，眼見家鄉光榮感逐漸消逝，要找回昔日榮耀。