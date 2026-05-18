新北「細漢說」 李四川、蘇巧慧過招不斷

新北市長選戰火花增多，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨為「細漢說」持續隔空過招，李說，請蘇巧慧「不要這麼沒有信心」，顯然是對市政不太清楚。蘇強調，合作不等於共治，需保有城市主體性，該合作時合作，該競爭時競爭。

蘇巧慧昨到新莊輔大校園參加新北獸醫師公會辦的研討會暨園遊會，拋出照顧獸醫師、毛小孩權益政見，主張提升夜間醫療量能，讓願意夜間開診的診所能獲政府補貼，並擴大實施寵物長照政策，不只照顧毛小孩，也創造產業鏈新價值。

李四川昨在樹林區出席客家社團活動，對蘇的動保政見，李四川說，中央前陣子欲推毛孩用藥新制，飼主反對才暫緩，「蘇巧慧可能要跟中央官員詳細做研討」。

李四川主打「雙北共治」，蘇巧慧反酸說「新北不是別人的細漢」。李昨重申，雙北早有共治經驗，他曾任北市衛工處長，不僅處理北市業務，也負責八里汙水處理廠相關事務，本來兩邊就是共治，包括淡水河垃圾清理、汙水處理等跨區域事務，長期是雙北合作。

台北市長蔣萬安也說雙北共治被綠營扭曲為「細漢」，李四川昨笑說，「我永遠不會是蔣萬安的細漢」，強調兩人一定會是好兄弟。

蘇巧慧說，希望未來新北市長能夠以新北為主體，以新北問題為解決方案，才能幫助城市升級。合作不等於共治，要保有城市主體性，新北才能有自己最漂亮的樣子。

李四川昨早到九份參加媽祖遶境，接著趕往樹林爭取客家票。他說，工程人腳踏實地，就像客家「硬頸精神」。新北市客家社團理事長協會會長湯富龍力挺李，稱讚他「不屈不撓精神就像客家人，是真正會做事的人」。