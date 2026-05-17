民進黨台灣好生活宣講 龔明鑫、陳駿季赴嘉義場開講

為因應年底地方選舉，民進黨5月啟動「台灣好生活」2026縣市政策說明會全台巡迴宣講活動。今天下午巡迴列車駛進嘉義縣，由民進黨嘉義縣黨部主辦基層座談。經濟部長龔明鑫談台積電、無人機與治水；農業部長陳駿季聚焦智慧農業與農民福祉，與嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、陳冠廷及地方產業界領袖面對面溝通，大動作拉抬地方選情。

縣長翁章梁表示，「2025年到2035年是嘉義的黃金十年！」未來十年的轉型態勢已大體底定，中央的大力支持與高投資將引領嘉義進入全新的發展境界與層次，包括農業、工業、消費性產業跟科技的量能都會大量提升。

經濟部長龔明鑫在會中報告重大經濟政策與地方建設重點，雖然面對美伊戰爭物價上揚，但仍設法控制油、電、天然氣等民生需要在9月前不會漲。他指出，台積電在嘉義科學園區規畫5個先進封裝廠，第1、2期預計2027年投產，未來更有機會挑戰8個廠，馬稠後產業園區也正規畫半導體供應鏈專區；無人機產業中央編列442億元經費，包含192億元做場域開發，以及民雄航太園區西側建立標準廠房，目標2030年創造400億元產值。此外，經濟部推出460億元預算助百工百業升級，前瞻縣市管河川及區域排水整體改善計畫預算1250億元，嘉義縣已投入116.75億元，今年再投入12億元。高科技用水則由中央核定興建海水淡化廠，預計2027至2028年間啟動。

農業部長陳駿季則聚焦智慧農業與農民福祉，說明全面調高「三保一金」，農保生育給付提高至10萬元；老農津貼調高至1萬元並放寬排富條款，自住房屋與農舍全面不納入排富計算；退休儲金新制改為政府提繳六成、農民四成，保障青農老年生活。因應氣候變遷，天然災害救助金額度由過去的20%拉高至25%，小番茄、茶樹、牡蠣等救助金皆大幅提升，同一年內遭逢二次災害再加碼。在基礎建設方面，近兩年投入近19億元翻修嘉義農水路、3億元補助山路坡地，2024年起投入近6億元翻修東石、布袋、塭港等二類漁港。

立委蔡易餘表示，自己在立法院擔任經濟委員會召委期間，與陳冠廷緊密聯手，積極與中央部會溝通，成功爭取到園區加速開發、老農津貼破萬、天然災害救助加碼及國土計畫法展延六年等關鍵政策。未來他提出發展嘉義的「四大主軸」，期盼接續縣長翁章梁的棒子，在黃金十年中領航台灣。

立委陳冠廷表示，嘉義過去20多年來從傳統農業縣蛻變為農工科技大縣，是一棒接一棒累積的成果。他形容嘉義未來的發展潛力就像美國德州，兼具龐大傳統農業與高科技軍工無人載具產業。中央調高多項社福津貼，都代表國家與地方正在一步步走對的路。

說明會中，翁章梁特別感謝鄉親支持，並表示蔡易餘已獲得民進黨正式提名參選下一屆嘉義縣長，期盼地方全面團結，支持民進黨推出的候選人團隊，讓優秀的建設團隊繼續推動嘉義大轉型。

立委蔡易餘未來提出發展嘉義的「四大主軸」，期盼接續縣長翁章梁的棒子，在黃金十年中領航台灣。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁感謝鄉親支持，並表示蔡易餘已獲得民進黨正式提名參選下一屆嘉義縣長，期盼地方全面團結，支持民進黨推出的候選人。記者李宗祐／攝影

民進黨啟動台灣好生活全台宣講，經濟農業兩大部長親赴嘉義場開講。記者李宗祐／攝影

經濟部長龔明鑫在會中報告重大經濟政策與地方建設重點，雖然面對戰爭物價上揚，但仍設法控制油、電、天然氣等民生需要在9月前不會漲。記者李宗祐／攝影

農業部長陳駿季則聚焦智慧農業與農民福祉。記者李宗祐／攝影

經濟部長龔明鑫拋出台積電先進封裝明年投產，460億元預算力挺百工百業轉型。記者李宗祐／攝影

農業部長陳駿季聚焦智慧農業與農民福祉。記者李宗祐／攝影