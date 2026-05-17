民眾黨台中議員持續提名？ 黨部主委透露：接下來這兩區是重點

民眾黨昨天舉辦「民眾台中隊」誓師授旗大會，為首波提名的6位參選人授旗，至於第二波提名何時？市黨部主委陳清龍說，目前沒有預計時間，但市黨部的作業會盡快，因為這幾天也有其他的黨員表達要參選尚未提名的選區，除了東南區，目前潭雅神也是重點區域，正密切的接觸。

對於有意參選東南區市議員的楊寶楨昨天未現身授旗大會，引起市議員江和樹批評，也在黨內引起一陣漣漪。陳清龍今替楊寶楨澄清，是他建議楊寶楨不要出席，因為那天是要替提名的參選人授旗，而楊並未被提名，認為若出席並不妥，因而請楊寶楨不要出席。

陳清龍表示，台中市黨部所辦的每一場活動，都誠摯歡迎每一位黨員與支持者參加。昨天是市黨部辦理已提名的6位參選人的授旗大會，他以主委和從政經驗，建議楊寶楨「我們的『寶寶』」不宜、也不要參加昨天的活動。

至於為何沒有被提名就不要出席？他說，因為活動是針對已提名的參選人，楊寶楨已接觸討論參選東南區的事宜，但以這幾天的氛圍，因此建議不要出席。如果楊寶楨未來被提名，也會有另一場授旗大會和其他提名參選人舉辦。

至於楊寶楨和江和樹之間的誤解，是否會協助化解，以免影響民眾黨的團結？陳清龍說，「每個人的政治判斷不一樣」但他是以自己的政治經驗建議楊寶楨不要出席，江和樹有他的想法，予以尊重。

市黨部發言人吳皇昇也表示，當團隊最需要凝聚力量的關鍵時刻，如果選擇執著於個人，任由內耗與猜忌蔓延，無助於解決任何問題，只會讓一路相挺的支持者感到憂心。