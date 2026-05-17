沈伯洋和蔣萬安隔空交火 雙城論壇、里長赴中與資安議題成攻防焦點

2026台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋近日再度與台北市長蔣萬安隔空交火，雙方圍繞雙城論壇、里長赴中交流、資訊安全與「雙北共治」等議題激烈交鋒。沈伯洋參加兒少安置議題電影「失樂園」時強調，自己從未主張禁止赴中交流，而是希望建立透明化制度，降低滲透與資安風險。

近期蔣萬安質疑，過去部分里長因赴中國交流遭檢調依「反滲透法」調查，如今卻無人被判刑，反問沈伯洋口中的「保護」究竟保護了誰。沈伯洋回應，「現在變成萬事問伯洋」，市長本就應最了解基層里長需求，中央與地方更應思考如何提供完整保護機制，而非流於政治口水。

沈伯洋表示，自己始終主張的並非禁止交流，而是「透明化」，包括立委、里長或地方人士赴中交流，都可能面臨資料外流、接觸敏感人士或資訊遭蒐集等風險，因此才提出赴中報備與揭露制度，希望透過透明化與事前提醒，讓參與交流者了解相關風險，「這其實才是最好的保護」。

對於外界要求提出「滲透」具體數據，沈伯洋強調，資安風險本來就不一定等到事件發生後才算數據。他提到，今年2月國共論壇中曾談及AI合作，而若地方政府官員赴中交流，又涉及資料交換與技術合作，就可能產生資訊安全疑慮，全民應關心的是破口有沒有被創造出來。

除了兩岸議題，雙方也對「雙北共治」互有攻防。蔣萬安日前再提雙北合作平台，沈伯洋質疑，連台北市垃圾桶設置與撤除等小議題都難以達成一致，「雙北共治到底在哪裡？」城市治理不只是口號，而是具體政策能否真正整合。

談到近期北市垃圾桶爭議，沈伯洋說，問題核心不在於「撤不撤垃圾桶」，而在於設計是否完善。目前世界各國已有智慧型垃圾桶、地下式垃圾系統、廚餘冷凍設備等不同模式，若只停留在設或不設的二分法，恐怕無法真正解決環境與衛生問題。

此外，針對蔣萬安提及「民進黨難道不支持台獨嗎？」的說法，沈伯洋回應，目前民進黨依循的是「台灣前途決議文」，主張台灣前途應由2300萬的人民共同決定，並質疑對方「不是學法律的嗎？」相關言論也再度引發藍綠支持者熱議。