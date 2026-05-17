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蔣萬安、李四川喊「雙北共治」 沈伯洋酸：光垃圾桶都不一致

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，雙北共治是一個老議題，也是一個過往的一個平台，但最近李四川拋出要設置垃圾桶，結果現在蔣萬安又要把垃圾桶移除，都沒有辦法達成一致了，「那他的雙北共治到底在哪裡」。本報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，雙北共治是一個老議題，也是一個過往的一個平台，但最近李四川拋出要設置垃圾桶，結果現在蔣萬安又要把垃圾桶移除，都沒有辦法達成一致了，「那他的雙北共治到底在哪裡」。本報資料照片

雙北市長選戰白熱化，國民黨參選人李四川近日拋「雙北30分鐘生活圈」政見，強調若北市長蔣萬安連任一定「雙北共治」，不過遭對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧嗆「不是別人的細漢」。民進黨台北市長參選人沈伯洋也說，蔣、李連垃圾桶存廢議題意見不一如何雙北共治，更直言解決鼠患不是垃圾桶撤跟不撤那麼簡單。

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沈伯洋表示，雙北共治是一個老議題，也是過往的一個平台，但最近包含國民黨新北市長參選人李四川拋出要設置垃圾桶，結果現在台北市蔣萬安又要把垃圾桶移除，光是那麼細微的事情，都沒有辦法達成一致了，「那他的雙北共治到底在哪裡？」

沈伯洋說，城市跟城市間本來就有一些合作，比如說交通，但城市跟城市之間也會有競爭的地方，就好像很多有名的學校兩個都互相競爭，兩個越來越好，雙北可以各自提出對城市願景一起讓城市變好，這才是最重要的目的。

對於蔣萬安提出要撤掉垃圾桶，解決鼠患。沈伯洋表示，一直以來都希望垃圾不要落地，但該如何嚴格的實施，因為市民有需要垃圾桶的需求，但如果沒有做好相關措施，可能會成為鼠類源頭，根本不是撤不撤的問題，而是制度該如何設計，世界各國有很多智慧型的垃圾桶，有一些跟廚餘有關的，還有冷凍型的，還有一些是地下型的，都可以參考，但絕對不是撤跟不撤垃圾桶那麼簡單的問題而已。

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