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柯志恩拋「敬老卡點數提高至每月1千點」 喊話接棒者不一定要民進黨

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，強調她要翻轉高雄，照顧長輩與小孩。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，強調她要翻轉高雄，照顧長輩與小孩。記者徐白櫻／攝影

藍綠高雄市長參選人拚組織戰，民進黨立委賴瑞隆今早號召百餘名里長在市區成立「里長後援總會」，國民黨立委柯志恩則在原縣區舉辦首場地方見面會。柯志恩說，長輩需要照顧，她若當市長，要把敬老卡點數從每月600點提高至1千點；陳其邁做得好沒問題，但接棒者不一定要民進黨，要讓民進黨輸掉高雄，才會真正反省及知道人民的心聲。

2026九合一選舉

今年是選舉年，國民黨高雄市黨部邀請市長及議員參選人參加小組長會議。今天首場活動在路竹區天后宮舉辦，市長參選人柯志恩與議員參選人李亞築、葛姵瑩與北高雄鄉親互動，現場吸引逾500名黨員與鄉親參與。

柯志恩表示，高雄雖然有捷運，但很多地方交通還是不便，北高雄五區的65歲以上長輩高達21％，所以她主張每月600點（今年7月起）的敬老卡點數要增加至每月1千點，這樣一年1.2萬點可運用，不用增加小孩負擔，若把長輩及小孩照顧好，對年輕人很重要。

柯志恩提及當年韓國瑜參選高雄市長，路竹區獲得1.6萬票，而她與侯友宜再努力都只有8、9千票，顯然還有很大努力空間，「我比民進黨對手有機會、有能力、有國際觀、更會解決問題，但欠缺更多人來幫忙宣傳」，若要翻轉高雄要靠大家當分身為她宣傳。

柯志恩批評民進黨「烏龍踅桌」，只會說她在立法院亂刪預算、不利高雄。柯解釋，她自己想當市長，預算當然愈多愈好，台灣軍購長年預算9千多億元，很多事情用一般預算就好，除非特別事情才用特別預算；陳其邁做得好沒問題，傳承接棒者需要一個最好的候選人，但不一定要民進黨的人。柯強調，民主政治需要政黨輪替，對民進黨而言，高雄是不能失去的地方，若能翻轉過去，民進黨會大大反省、知道人民的心聲。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，現場氣氛熱絡。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，現場氣氛熱絡。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，現場氣氛熱絡。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在路竹舉辦首場地方見面會，現場氣氛熱絡。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 陳其邁 賴瑞隆 民進黨 國民黨

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