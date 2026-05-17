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蔣萬安喊說清哪些資料滲透、里長遭威脅 沈伯洋諷：現在萬事問伯洋？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋近日針對雙城論壇是否要續辦直言數據會被滲透，更提及有里長去中國被調查，今遭現任市長蔣萬安反問「哪個數據被滲透、哪個里長需要保護」，沈表示，他談的是資安問題，該如何避免。記者廖靜清／攝影
沈伯洋近日針對雙城論壇是否要續辦直言數據會被滲透，更提及有里長去中國被調查，今遭現任市長蔣萬安反問「哪個數據被滲透、哪個里長需要保護」，沈表示，他談的是資安問題，該如何避免。記者廖靜清／攝影

民進黨立委、台北市長擬參選人沈伯洋近日針對雙城論壇是否要續辦直言數據會被滲透，更提及有里長去中國被調查，今遭現任市長蔣萬安反問「哪個數據被滲透、哪個里長需要保護」。沈今強調，他一直都強調是有交流可能就會有破口資安問題，該如何避免，不知蔣市府糾結哪部分，更諷刺蔣萬安，「從萬事問中央變成萬事問伯洋？」

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沈伯洋表示，蔣萬安過去都是萬事問中央，「現在變成萬事問伯洋」，市長應該每個月跟里長都座談，對於里長的需求、要什麼保護，他應該自己清楚。沈重申，他一直強調都是「無限城論壇」帶著里長到世界各地，到各個國家的首都去學習、交換意見，這才是首都應該做的。

針對日前聲稱雙城論壇交流開放資料是被滲透，蔣萬安今回嗆「哪一個具體的數據被滲透，你們可以問問他（沈伯洋）？」沈表示，昨天已講過最重要的是資料的取得，今年二月有一場國共論壇提到AI合作，如果合作後，市政府局長等等到大陸，就有可能因這樣的合作導致資料被拿走，這是資安問題，每一個市民都想知道，「我一直都不知道為什麼他們要糾結在這一點。」

沈伯洋說，當有這樣交流就會產生破口，他不管在節目、訪談都這樣講，「就是因為你已經創造了這樣的機會，那我們為什麼要有這樣的機會，讓我們的資料被流出？」

2026九合一選舉 雙城論壇 沈伯洋 蔣萬安 台北市選舉

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