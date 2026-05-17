備戰地方選戰 國民黨擬7月開全代會造勢：凝聚團結氛圍

國民黨備戰年底地方選戰，縣市長參選人大多已底定，僅剩台北等6縣市爭取連任的地方首長尚未完成提名，國民黨計畫待這6縣市議會開會結束後，完成提名程序；國民黨預計7月召開全代會，凝聚團結氛圍，為縣市長參選人造勢。

國民黨中常會13日通過徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，全台各縣市長參選人已大致確定，目前僅剩嘉義縣人選尚未確定。黨內人士表示，嘉義縣長參選人選計畫透過在野結盟方式，凝聚地方意見，共推人選，目前仍在協調、討論中，應該很快就會產生人選。

有關基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣等連任縣市長的提名作業，黨務人士說，執政縣市以市政優先，黨中央為讓縣市長專心市政，不急於提名；目前正在盤點這6縣市議會的開會時間到何時，待議會休會後，會再進行相關提名作業，目前傾向在6月底、7月初能完成。

黨務人士表示，國民黨預計在7月下旬召開全國代表大會，為年底地方選戰造勢，凝聚藍軍團結氛圍。目前正在確定場地，確定後就會對外公布開會時間。

此外，針對年底地方選舉，藍營地方輔選人士提醒，目前國民黨仍有多個地方出現分裂或尚待整合狀況，如彰化縣、新竹縣等地，黨中央不可輕忽，包括地方縣市長參選人以及黨高層，應盡快處理，弭平裂痕，避免年底選戰產生無法挽回的狀況。