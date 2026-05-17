客家社團力挺李四川 湯富龍讚：很多建設都看得到他的成果

國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區客屬會活動，指出自己一直秉持客家人的「硬頸精神」，不論過去擔任公務人員或投入工程、市政工作，都抱持一步一步把事情完成的態度，協會理事長也盛讚李四川「是會做事的人」。

活動今天在樹林徐家堡時尚宴會廳舉行，現場聚集大批客家鄉親與支持者，不少民眾歡呼「市長好」，李四川進場時也頻頻與支持者握手、合照，氣氛熱烈。

李四川致詞時提到，目前樹林地方最重要的建設之一就是捷運萬大線，其中一期預計2027年通車，二期工程則仍需持續努力推動。他表示，如果年底能獲得鄉親支持回到新北市服務，未來一定會全力加速推動相關工程，盡快完成建設。

他也替國民黨提名的新北市議員參選人拉票，提到呂家愷、洪佳君、江怡臻、林金結、黃永昌等人，呼籲支持者給予支持、讓議員高票當選。

此外，李四川也談到地方里長的重要性，形容里長是最了解地方問題的人，也是地方的「土地公」，希望所有里長都能順利高票當選。

新北市客家社團理事長協會會長湯富龍則在致詞時力挺李四川，稱李四川長期投入公共工程與市政建設，是「真正會做事的人」。

湯富龍表示，現在政壇多數是政治人物，但李四川一路以來都是工程專業出身，曾擔任高雄市副市長、台北市副市長及新北市副市長，長期投入道路、水溝及建設工程。他也提到，台北大巨蛋工程曾一度停擺，「如果沒有李四川，今天不會開幕」。

湯富龍說，自己相當佩服李四川做事態度，認為他具有客家人「硬頸精神」，雖然「不太會講話」，但很會做事，「很多地方都看得到他做過的建設」。

他表示，李四川做事認真、不辭勞苦，「精神很像客家人」，呼籲支持者給予支持，「希望選出真正會做事的人」。

新北市客家社團理事長協會會長湯富龍（中）力挺李四川，稱李四川長期投入公共工程與市政建設，是「真正會做事的人」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川指出自己一直秉持客家人的「硬頸精神」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區客屬會活動，進場時也頻頻與支持者握手、合照，氣氛熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區客屬會活動，進場時也頻頻與支持者握手、合照，氣氛熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川指出自己一直秉持客家人的「硬頸精神」。記者張策／攝影