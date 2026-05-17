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侯友宜比喻像「航海王」魯夫 李四川：會航向偉大航道

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區客屬會客家藝文匯演公益活動時，針對新北市長侯友宜昨形容他像「航海王」主角魯夫一事表示，「航海王」是陪伴大小朋友成長的作品，感謝侯友宜的比喻，也強調自己與侯友宜是「合作無間的共同戰友」。

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李四川表示，「航海王」是許多人從小看到大的作品，「是大小朋友陪著我們長大的作品」，對於侯友宜將他比喻成魯夫，他表達感謝。

李四川指出，自己與侯友宜一定會是合作無間的共同戰友，而新北市民也都是大家的重要夥伴，「我們一定會航向偉大的航道」。

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