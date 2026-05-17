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蘇巧慧稱新北應保有主體性 李四川：雙北本來就有共治經驗
國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區客屬會客家藝文匯演公益活動，活動前受訪時針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調「新北應以自己為主體」，李四川表示，雙北過去本來就有許多共治經驗，認為蘇巧慧對雙北市政「沒有這麼清楚」。
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李四川表示，自己過去曾擔任台北市衛工處長，當時不僅處理台北市業務，也負責八里汙水處理廠相關事務，「其實本來兩邊就是共治」。
他指出，包括淡水河垃圾清理、汙水處理等跨區域事務，長期都是雙北共同合作，因此雙北共治並不是新的概念。
對於蘇巧慧日前提到新北不是別人的「細漢」，李四川今天笑說，「我永遠不會是蔣萬安的細漢」，強調兩人一定會是「好兄弟」。他也提到，昨天與蔣萬安同台時，蔣還當場反問台下支持者「川伯像我的細漢嗎？」未來希望透過雙北合作，讓雙北市民都能過上安康、幸福的生活。
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