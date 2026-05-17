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賴瑞隆成立里長後援總會 霸氣喊「陳其邁有很大機會去中央」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，號召各區里長共同組成地方後援力量。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，號召各區里長共同組成地方後援力量。記者徐白櫻／攝影

大高雄里長聯誼會總會長張宇讚從民進黨黨內初選開始，一路相挺立委賴瑞隆參選高雄市長，今日進一步號召全區38區里長聯誼會主席成立里長後援總會，百餘里長到場相挺。賴瑞隆說，「中央有賴清德總統支持、陳其邁市長也有很大機會去中央」，未來地方與中央連成一線，高雄會有下個黃金十年。

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立委賴瑞隆號召各區里長共同組成地方後援力量，立委李昆澤、許智傑、李柏毅及高雄市議長康裕成等人見證下，賴瑞隆授旗給總會長張宇讚，宣告正式成立「高雄里長後援總會」。

賴瑞隆說， 城市治理的核心要從里鄰出發，第一次有38區里長聯誼會組成後援總會，未來自己會當「最支持里長的市長」，也會盡量參加里長聯誼會，成為最好溝通的市長、一個強力溝通的市長。

賴瑞隆強調，高雄不只有傳統產業，半導體高科技S廊帶、AI算力中心、人才中心搶得先機設在高雄，地方與中央全力爭取24小時起降機場及發展演唱會的展演經濟，「中央有賴清德總統支持、陳其邁市長也有很大機會去中央」，未來地方與中央連成一線，有總統、院長、市長、議長、議員及里長，高雄會越來越好。

立委賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，賴瑞隆表示，未來會陸續成立各區後援會，展現基層一條心。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，賴瑞隆表示，未來會陸續成立各區後援會，展現基層一條心。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，各區百餘里長出席。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立「高雄里長後援總會」，各區百餘里長出席。記者徐白櫻／攝影

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