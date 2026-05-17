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小草女神中市西屯競總成立大咖齊拉抬 劉芩妤當場問黃國昌這個問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如拉著民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤的手高喊「當選」。記者黃寅／攝影
民眾黨前立委蔡壁如拉著民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤的手高喊「當選」。記者黃寅／攝影

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤上午舉辦競選服務處開幕茶會，黨主席黃國昌、前立委蔡壁如和多位立委等黨內要角齊聚。劉芩妤當場問黃國昌為她打幾分？黃國昌說「100分」劉芩妤說，她努力的勤走地方，蒐集民眾的需求，有地方媽媽說已看過她3次，她則告訴對方，會讓對方看過她20次再決定投給她，而非僅憑網路印象。

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黃國昌說，當初認識劉芩妤的時候她是一個直播主，有一天她到立法院來找他說想要投入選舉。那一天她很緊張，但是在她身上看到什麼叫做願意捲起衣袖從最基層的工作開始做。她在組織部服務的相當長的一段時間，從一開始活躍於網路，是人氣非常高的直播主，到願意走進鄰里、社區做基層的服務，相信這就是一個基層市議員應該有的態度。

他說，過去這段時間相信不管在公共政策或是在基層服務，都看到劉芩妤的認真和努力。希望台中市西屯的鄉親們可以給她一個機會，劉芩妤進入台中市議會一定會帶來新的活力、新的視野，也會認真地幫西屯鄉親做最好的服務。

蔡壁如說，去年12月起她帶著劉芩妤陌生拜訪，一個花店老闆娘問說「那個是妳的女兒？」從此劉芩妤就變成她女兒了。西屯是台中市的市政和重要的政經和工業中心，新人要在此出線，需要大家的幫忙。而年輕人願意出來，也實在不簡單。她拉著劉芩妤的手和在場人士一起高喊「當選」。

市議員江和樹說，在西屯區要挑一個年輕人願意投的下去的候選人不容易，當初柯文哲選總統在此區拿了4萬1千票，只要3分之1劉芩妤就可以當選，但希望她目標至少要兩萬票以上。

劉芩妤說，當時和黃國昌主席面談時，黃國昌講過嚴厲的話。說有幾位他覺得很優秀的候選人，有看到他們的努力和認真，所以認可是優秀的候選人。所以她今天也要問主席認為她是一位優秀的候選人嗎？黃國昌立刻回說「我只有一個答案，就是100分」。

對於有媒體詢問楊寶楨相關問題，黃國昌都以今天最佳女角是劉芩妤而不願意回應，而是肯定劉芩妤在地方的努力。民眾黨台中市黨部主委陳清龍則解釋，「民眾黨台中隊」成立時的確是他建議楊寶楨不要出席，因為那天是要替提名的參選人授旗，而楊並未被提名，認為若出席並不妥，因而請楊寶楨不要出席。曾批評楊寶楨未出席的江和樹也以「黃國昌主席已經講完了」回應。

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤上午舉辦競選服務處開幕茶會，黨主席黃國昌、前立委蔡壁如和多位立委等黨內要角齊聚。記者黃寅／攝影
民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤上午舉辦競選服務處開幕茶會，黨主席黃國昌、前立委蔡壁如和多位立委等黨內要角齊聚。記者黃寅／攝影

對於民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤的表現，黨主席黃國昌說「我只有一個答案，就是100分」。記者黃寅／攝影
對於民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤的表現，黨主席黃國昌說「我只有一個答案，就是100分」。記者黃寅／攝影

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤上午舉辦競選服務處開幕茶會，黨主席黃國昌、前立委蔡壁如和多位立委等黨內要角齊聚。記者黃寅／攝影
民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤上午舉辦競選服務處開幕茶會，黨主席黃國昌、前立委蔡壁如和多位立委等黨內要角齊聚。記者黃寅／攝影

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