藍彰化提名布局曝光 鄉鎮市長與縣議員分開作業留協調空間

國民黨徵召考紀會前主委魏平政參選下屆彰化縣長後，彰化縣黨部將啟動地方公職人員選舉登記作業，縣黨部主委蕭景田表示，鄉鎮市長提名採分梯次辦理，預計5月22日公布作業時程，並與縣議員提名作業分開進行；初步了解，彰化市、員林市及二林鎮可能出現競爭情形，但仍須待正式登記後才能確定。

縣黨部上周五已完成提名作業公告草案，待送交黨中央核准後，即可公布執行。其中鄉鎮市長登記作業將早於縣議員完成，並採分梯次辦理，先以現任者優先，直接提名；後續則進入領表與登記協調程序；最後才針對尚未有人選的鄉鎮市持續尋覓、提名適當人選。

蕭景田表示，隨著縣長人選出爐，鄉鎮市長提名將是接下來首要工作，預計鄉鎮市長提名作業完成後才會進行縣議員登記，之所以分開辦理是希望保留協調與整合空間，部分鄉鎮市也將視情況，支持理念相近的無黨籍友好人選參選，目前已有相關規劃，鄉鎮市長提名可能要到6月底才能完成。

不過，縣黨部提名作業才正要起步，地方對於徵召魏平政參選下屆彰化縣長仍有雜音，甚至有人發起「反胃聯盟」表達反對聲音。對此，魏平政今天受訪表示，覺得對方「非常有創意」，充分利用諧音梗，以「反魏」與自己做連結。

魏平政表示，若有機會，仍願以最大誠意拜訪相關人士，讓大家了解自己的政策理念，也希望藉由這樣的創意話題，進一步思考如何結合行銷概念推廣彰化化。