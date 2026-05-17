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參與九份山城遶境 李四川：推動市政和請媽祖上轎一樣 都要齊心合作
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動，與聖明宮人員合力請媽祖神像上轎。李四川說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會用42年的公務經驗，與鄉親攜手為新北市打拚。
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九份聖明宮媽祖遶境是當地年度宗教盛事，瑞芳警分局規畫警力維持交通秩序及安全防護。 遶境隊伍今早從聖明宮出發後，沿崙頂路、102線、基山街、豎崎路等九份主要道路及老街，庇佑合境平安。
李四川昨天拋出「雙北30分鐘生活圈」政見，強調將與連任的台北市長蔣萬安合作，推動「雙北共治」。競選對手、立委蘇巧慧質疑李的說法，強調「我們（新北市）不是別人的細漢。」
李四川抵達聖明宮時，媒體記者詢問他對蘇巧慧的「細漢說」，李四川說「昨天蔣市長大概也談看了，謝謝」，未再進一步回應。
蔣萬安昨天說，李四川說雙北共治是對的事情，有人卻扭曲成新北變細漢，「各位鄉親，你們看一下，川伯有像我的細漢嗎？」蔣萬安今天出席活動，又被媒體記者詢問相同問題，蔣仍說，「大家來看看，川伯看起來像不像我的細漢？」
李四川今到九份參與遶境活動時，遇見許多從台北縣時期開始，就共同推動建設的里長。他說，當選新北市長後，一定會接續推動水金九地區的地方建設、交通觀光，為市民謀福利。
李四川表示，請神上轎須眾人齊心合作，推動市政也是一樣，會用42年來最務實的公務經驗，透過行動力、執行力推動各項建設，讓每個社區都能安居樂業。
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