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參與九份山城遶境 李四川：推動市政和請媽祖上轎一樣 都要齊心合作

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／讀者提供
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／讀者提供

國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動，與聖明宮人員合力請媽祖神像上轎。李四川說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會用42年的公務經驗，與鄉親攜手為新北市打拚。

2026九合一選舉

九份聖明宮媽祖遶境是當地年度宗教盛事，瑞芳警分局規畫警力維持交通秩序及安全防護。 遶境隊伍今早從聖明宮出發後，沿崙頂路、102線、基山街、豎崎路等九份主要道路及老街，庇佑合境平安。

李四川昨天拋出「雙北30分鐘生活圈」政見，強調將與連任的台北市長蔣萬安合作，推動「雙北共治」。競選對手、立委蘇巧慧質疑李的說法，強調「我們（新北市）不是別人的細漢。」

李四川抵達聖明宮時，媒體記者詢問他對蘇巧慧的「細漢說」，李四川說「昨天蔣市長大概也談看了，謝謝」，未再進一步回應。

蔣萬安昨天說，李四川說雙北共治是對的事情，有人卻扭曲成新北變細漢，「各位鄉親，你們看一下，川伯有像我的細漢嗎？」蔣萬安今天出席活動，又被媒體記者詢問相同問題，蔣仍說，「大家來看看，川伯看起來像不像我的細漢？」

李四川今到九份參與遶境活動時，遇見許多從台北縣時期開始，就共同推動建設的里長。他說，當選新北市長後，一定會接續推動水金九地區的地方建設、交通觀光，為市民謀福利。

李四川表示，請神上轎須眾人齊心合作，推動市政也是一樣，會用42年來最務實的公務經驗，透過行動力、執行力推動各項建設，讓每個社區都能安居樂業。

國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今天參加九份迎媽祖山城遶境活動時說，推動市政和請神上轎一樣，都須眾人合作，他會與鄉親攜手為新北市打拚。圖／李四川竸選辦公室提供

李四川 九份 遶境 2026九合一選舉 新北市選舉

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